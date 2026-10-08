Toledo acoge este domingo la segunda edición de la carrera y paseo inclusivo 'Contrata Sin' de Cruz Roja

Presentación de la carrera y paseo inclusivo 'Contrata Sin' de Cruz Roja. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes, Rubén Lozano, ha animado a los toledanos a participar este domingo, día 11 de octubre, en la segunda edición de la carrera y paseo inclusivo 'Contrata Sin', organizada por Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento y de empresas de la provincia, que se celebrará a partir de las 10.30 horas con salida desde el Paseo de Recaredo.

Rubén Lozano ha destacado que, un año más, esta iniciativa permitirá "llenar algunas de las calles de Toledo" con un mensaje de compromiso, solidaridad e inclusión, utilizando el deporte como vehículo para sensibilizar sobre la necesidad de avanzar hacia un mercado laboral sin barreras, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Creo que es una campaña muy positiva que nuevamente pone el deporte y ciertas actitudes y comportamientos, y también la solidaridad, de manifiesto", ha señalado el concejal, quien ha agradecido especialmente la implicación de las empresas que colaboran con Cruz Roja en esta segunda edición.

Lozano ha confiado en que la carrera y paseo sean un éxito y ha invitado a los ciudadanos a participar el próximo domingo en el Paseo de Recaredo, en una actividad abierta a corredores y también a quienes quieran realizar el recorrido caminando, "con las familias, con los niños y con las empresas".

La iniciativa se enmarca en la campaña 'Contrata Sin' de Cruz Roja, que pretende sensibilizar a las empresas y a la sociedad sobre los prejuicios y barreras que todavía encuentran determinadas personas a la hora de acceder al mercado laboral.

La presidenta provincial de Cruz Roja, Rosa Almoguera ha explicado que la campaña se articula en torno a cuatro conceptos: 'sin horas de vuelo', para poner en valor a las personas jóvenes que todavía no cuentan con experiencia laboral; 'sin denominación de origen', para defender el talento con independencia de su procedencia; 'sin género', para avanzar hacia un mercado laboral inclusivo y sin diferencias; y 'sin fecha de caducidad', reconociendo el talento y la experiencia de las personas sénior.

En este sentido, ha destacado que Cruz Roja trabaja actualmente con más de 300 empresas de la provincia dentro de sus programas de empleo, con el objetivo de generar oportunidades y contribuir a eliminar las barreras que dificultan el acceso al mercado laboral.

Durante la presentación, la presidenta provincial ha aportado también datos que reflejan la dimensión de este trabajo, y es que, en lo que va de año, la organización ha atendido a más de 1.706 personas desempleadas y ha desarrollado itinerarios sociolaborales individualizados con 1.196 personas, de ellas, el 48 por ciento ha logrado acceder a un empleo.

Estos resultados, ha indicado, ponen de manifiesto la importancia de la colaboración con las empresas y de la sensibilización para superar prejuicios relacionados con la edad, la falta de experiencia u otras circunstancias personales, "muchas veces tenemos la visión de que si una persona tiene más de 45 años, o no tiene experiencia laboral, puede tener más dificultades, pero el talento no tiene ninguna de estas condiciones", han señalado Rosa Almoguera, destacando que las empresas que incorporan a personas a través de estos programas comprueban el valor que aportan y continúan colaborando.

UNA CARRERA ABIERTA A TODA LA CIUDADANÍA

La segunda edición de 'Contrata Sin' contará con la participación de empresas colaboradoras del Plan de Empleo de Cruz Roja y combina la práctica deportiva con un paseo inclusivo, de manera que no sea necesario contar con una determinada preparación física para participar.

Además, la empresa Coartegift ha colaborado con la iniciativa mediante el diseño y la donación de las camisetas de esta edición, la representante, Mar Serrano, ha agradecido a Cruz Roja que haya contado con la empresa para esta iniciativa y ha destacado que la carrera y paseo constituyen "un fantástico modo de visualizar esta problemática", al tratarse de una actividad abierta a familias, niños, empresas y al conjunto de la comunidad de Toledo.

Por último, Rubén Lozano ha animado a los toledanos a sumarse a esta jornada y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Toledo con aquellas iniciativas que, a través del deporte, promueven valores como la solidaridad, la participación y la inclusión.

La cita será este domingo, a las 10.30 horas, en el Paseo de Recaredo, donde corredores y participantes podrán compartir una jornada deportiva y familiar para dar visibilidad al mensaje de la campaña 'Contrata Sin'.