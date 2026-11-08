Toledo acoge este lunes la entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía

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TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Toledo 'El Greco' acogerá este lunes la entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía, que se celebran por primera vez en esta región, coincidiendo además con la segunda ocasión que estos galardones salen de Madrid.

En la gala de la gastronomía nacional, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, estará acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, así como por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo.

Los Premios Nacionales de Gastronomía, que tienen periodicidad anual, distinguen la excelencia de los profesionales, proyectos e iniciativas que contribuyen al desarrollo, la innovación y el prestigio de la gastronomía española, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Estos galardones son el máximo reconocimiento que otorga la Real Academia de Gastronomía y contemplan las categorías de Dirección de Cocina, Dirección de Sala, Sumillería, Investigación e Innovación, Comunicación Gastronómica, Toda una Vida y Talento Joven.

La Real Academia de Gastronomía, RAG, es una corporación de derecho público cuyo objetivo principal es difundir y proteger la cultura gastronómica española a través de la investigación y promoción del arte culinario y las actividades derivadas del mismo. Es el interlocutor de referencia con la Administración General del Estado y el punto de encuentro de todos los implicados del sector gastronómico.

Antes de esta ceremonia, por la mañana, el presidente de Castilla-La Mancha recibirá en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, al embajador de Austria en España, Peter Huber.