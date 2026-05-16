Toledo acoge el martes 19 de mayo las III Conversaciones sobre Turismo Sostenible

Archivo - Real Fundación de Toledo. - EUROPA PRESS/REAL FUNDACIÓN - Archivo

TOLEDO 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Fundación de Toledo acogerá el próximo martes, 19 de mayo, la tercera edición de Conversaciones sobre Turismo Sostenible, un encuentro que busca analizar los retos actuales del sector, desde el desarrollo en el mundo rural hasta el complejo equilibrio de convivencia en ciudades históricas como Toledo.

La jornada, organizada por ToledoDiario.es, reunirá a voces expertas en la materia en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha, que abordarán el impacto del turismo y las nuevas estrategias que se están poniendo en marcha en los últimos años a través de las instituciones y del sector, así como los problemas que afronta en la actualidad, según han informado los organizadores en nota de prensa.

Esta cita, dará comienzo a las 17.00 horas con el acto de inauguración en el que participará la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de Castilla-La Mancha, Arantxa Pérez Gil; el adjunto al director del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente de la Diputación de Toledo, Enrique García, y el redactor jefe de ToledoDiario.es, Fidel Manjavacas.

El programa se articula en torno a dos mesas de diálogo clave. La primera, a las 17.30 horas, abordará el 'Turismo sostenible en el mundo rural: planes de sostenibilidad turística en destino'. Estará por moderada por la periodista de ToledoDiario.es, Itziar Machicado, y contará con la participación del propio Enrique García; la alcaldesa de Cuerva, Montse Rojas; el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel, y el agente de desarrollo turístico local y guía cultural, Marian Galán.

Posteriormente, a las 18.15 horas, el foco se trasladará a la capital regional con la mesa 'Convivencia en una ciudad turística: visitantes y residentes'. Este panel, moderado por la doctora en Antropología y profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Isabel Ralero, contará con las voces de Carmen Zamorano, vecina del Casco Histórico; el historiador y guía Felipe Vidales; el guía oficial de turismo Juan Luis Alonso, y el director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas, Eduardo Sánchez Butragueño.

Se trata de un evento abierto al público y de entrada libre -previa inscripción a través del correo electrónico eventos@toledodiario.es, en el que los asistentes contarán también con un turno para poder intervenir al final de cada mesa redonda.

El evento finalizará a las 19.00 horas con una clausura que dará paso a un espacio de networking acompañado de una degustación de vinos de la D.O. Méntrida, colaborador del evento.

La jornada está patrocinada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su marca comercial y turística 'En un lugar de tu vida', la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo y Facsa Toledo