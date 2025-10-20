Toledo acoge el 2 de noviembre la II carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional a favor de Afanion

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barrio toledano del Polígono acogerá el próximo domingo, 2 de noviembre, la segunda edición de la carrera solidaria de la Policía Nacional 'Ruta 091', cuya recaudación irá a parar este año a la asociación a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion).

Una prueba que ha sido presentada este lunes por la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Francisco Herrero; el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha, Francisco Piña, y la vicepresidenta de Afanion, Yolanda Fernández.

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha ha explicado que la iniciativa 'Ruta 91' consiste en carreras solidarias que se desarrollan desde 2017 por toda España, y que este año tendrán lugar en 45 ciudades del país.

Ha destacado que el año pasado el beneficio obtenido a favor de Marsodeto fue de 8.000 euros, una cantidad que esperan superar este año porque ha cambiado la inscripción y de 500 dorsales se ha pasado a 1.000. "El éxito del año pasado fue muy bueno y por eso estamos dispuestos a echar todo el resto para que los ciudadanos de Toledo puedan venir a dar un paso y correr con nosotros".

La prueba contará también con entretenimiento lúdico y en ella estarán la unidad de la Policía Nacional de Caballería y la unidad canina de la Policía Nacional de Toledo, para el disfrute de "grandes y pequeños". Además, estará presente la asociación 'Heróes a cuatro patas", el grupo de percusión toledano Kekumka y la 'Legión 501' con fans que recrean los trajes de la saga Stars Wars.

La carrera, según el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, tendrá inicio y fin en la biblioteca 'Almudena Grandes' del Polígono y contará con varias categorías para adultos, veteranos e infantiles, que comprenderán pruebas para niños de 200, 400, 600 y 1.000 metros.

La delegada del Gobierno, de su lado, ha recordado que esta prueba se celebró el pasado año con motivo del bicentenario de la Policía Nacional y que este año "vuelve a la ciudad de Toledo en su segunda edición con el mismo espíritu de cercanía y solidaridad que le caracteriza".

Ha destacado que el recorrido tiene una longitud de 5,5 kilómetros por el barrio del Polígono y que las inscripciones ya están abiertas en la web ruta091.es a un coste 12 euros para adultos y 10 para niños menores de 14 años.

"Más allá de su componente deportivo, esta prueba tiene también un profundo valor social porque representa la voluntad de la Policía Nacional de estrechar lazos con la sociedad civil y con la ciudadanía, y de contribuir al bienestar de quienes más lo necesitan", ha manifestado.

Desde Afanion, su vicepresidenta ha agradecido a la Policía Nacional esta iniciativa por lo que ha pedido a toda la sociedad toledana que participe para apoyar todos los proyectos que la asociación saca adelante año a año.

De su lado, el director territorial de Banco Santander en Castilla-La Mancha ha apuntado que apoyar iniciativas como esta demuestra "no solo la vocación de servicio que tiene la entidad hacia el ciudadano, sino también su espíritu solidario". "Es lo que impregna esta carrera y lo que nos anima a apoyarla de manera decidida".

Antes de la celebración de la prueba la Delegación del Gobierno ha acogido un minuto de silencio en memoria de Verónica, una mujer de 46 años víctima número 30 de la violencia machista este año 2025, que fue asesinada en Badajoz.