Toledo acoge la primera Imperial Hybrid Race con más de 400 participantes este domingo

Presentación de la Imperial Hybrid Race en Toledo. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medioambiente, Río Tajo y Deportes del Ayuntamiento de Toledo, Rubén Lozano, ha presentado este viernes la primera edición de la Imperial Hybrid Race, una prueba deportiva que se celebrará este domingo en la ciudad y que combinará carrera y entrenamiento funcional en un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de Toledo, con la participación de más de 400 deportistas procedentes de distintos puntos de España.

La carrera comenzará a las 9.00 horas del domingo y se desarrollará durante aproximadamente cinco horas, debido al sistema de salidas por oleadas diseñado para garantizar la seguridad y evitar la concentración de corredores en las estaciones, según ha informado el Consistorio toledano por nota de prensa.

Las salidas se realizarán cada 10-12 minutos, con grupos de ocho parejas, es decir, 16 participantes, con el objetivo de que todos puedan disponer del material necesario en cada una de las estaciones.

Lozano, ha estado acompañado por Antonio Arellano, responsable de la Imperial Hybrid Race, y por José Manuel López Torán, director académico de Proyección Universitaria en la UCLM, y ha destacado que esta iniciativa se enmarca en un mes de septiembre en el que "el deporte de intensidad vuelve a la ciudad de Toledo" y en el contexto de la Semana Europea del Deporte.

El concejal ha subrayado que se trata de una disciplina que combina "fuerza y resistencia" y que en esta ocasión "sale a la calle, sale a un escenario monumental como es la ciudad de Toledo", llevando la práctica deportiva más allá de las instalaciones municipales.

En este sentido, ha explicado que el recorrido permitirá alternar diferentes estaciones y tramos de carrera por el Casco Histórico, las riberas del Tajo y el Campus de la Fábrica de Armas, convirtiendo la propia ciudad en escenario de competición, "el deporte vuelve a cobrar importancia en la calle, más allá de las instalaciones deportivas de la ciudad", ha señalado.

Para Lozano, la Imperial Hybrid Race supone además una nueva oportunidad para consolidar Toledo como destino de turismo deportivo, al atraer a participantes de fuera de la ciudad que no solo practican deporte, sino que también conocen y disfrutan del patrimonio y de los recursos turísticos de la capital regional.

"Esta ciudad tiene muchas posibilidades para seguir acogiendo este tipo de pruebas", ha afirmado el responsable de Deportes, quien ha destacado que el evento permitirá vivir "un fin de semana lleno de imágenes bonitas, de muchos deportistas que vienen a nuestra ciudad, que se interesan por venir a Toledo y por hacer deporte".

MÁS DE 400 PARTICIPANTES EN UNA PRIMERA EDICIÓN

Por su parte, Antonio Arellano ha explicado que la organización se planteó desde el principio el reto de trasladar una disciplina que habitualmente se desarrolla en espacios cerrados y controlados a una ciudad monumental como Toledo, "queríamos sacar una carrera que normalmente se suele hacer en sitios cerrados a una ciudad como Toledo", ha explicado Arellano, quien ha señalado que el objetivo era precisamente "disfrutar de Toledo, de nuestra ciudad, de lo bonito que tenemos, de esa ciudad monumental, y también disfrutar del deporte que nos gusta".

La carrera recorrerá enclaves como el Puente de San Martín, la Plaza del Ayuntamiento, el Puente de Alcántara, la Puerta de Bisagra y el Paseo del Barco de Pasaje, además del Campus de la Fábrica de Armas, donde estarán situadas la salida y la meta.

La prueba combina diferentes tramos de carrera con seis estaciones de entrenamiento funcional, en las que los participantes tendrán que superar ejercicios como zancadas con saco, transporte de peso, esquí y bicicleta, lanzamientos de balón y otras pruebas de fuerza y resistencia.

Arellano ha valorado especialmente la respuesta obtenida en esta primera edición, con más de 400 participantes, y ha destacado que las inscripciones han llegado desde diferentes puntos de España, "para ser una carrera inicial y relativamente pequeña, estamos contentos con la participación", ha señalado.

LA UCLM, UNIENDO DEPORTE, UNIVERSIDAD Y CIUDAD

José Manuel López Torán, por su parte, ha mostrado su satisfacción de la Universidad de Castilla-La Mancha por sumarse a una iniciativa que permite unir deporte, Universidad y ciudad, "es una muestra importantísima de esa capacidad de unir deporte, Universidad y ciudad en una propuesta totalmente atractiva", ha afirmado, destacando especialmente el papel de la Facultad de Ciencias del Deporte, cuyo equipo ha participado en el nexo de comunicación y organización de la prueba.

López Torán ha señalado que para la Universidad iniciativas como esta permiten "acercarnos a la sociedad" a través de la práctica deportiva y ha valorado que el punto de salida y llegada sea la Fábrica de Armas, un espacio patrimonial que hoy constituye también un referente universitario.

En este sentido, ha recordado el éxito de otras iniciativas deportivas impulsadas junto a la Facultad de Ciencias del Deporte, como la DECA, celebrada esta primavera en el Campus de la Fábrica de Armas.

Arellano ha insistido especialmente en la importancia de que los corredores respeten las indicaciones de seguridad vial, los pasos de peatones y las instrucciones de Policía Local, Protección Civil y voluntarios que estarán distribuidos a lo largo del recorrido, "es una carrera que prima la seguridad individual", ha señalado.