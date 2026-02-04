Toledo acogerá en febrero de 2027 el World Pistachio Congress, primer gran foro internacional del pistacho

Logo de World Pistachio Congress - WORLD PISTACHIO CONGRESS

MADRID/TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Toledo acogerá los días 17 y 18 de febrero de 2027 el World Pistachio Congress, primer gran foro internacional del pistacho, según informa la organización en un comunicado.

El congreso prevé reunir a productores, empresas transformadoras, comercializadores, investigadores, técnicos e instituciones de los principales países productores y consumidores.

En concreto, el pistacho se ha convertido en uno de los cultivos con mayor proyección a nivel mundial por su valor económico, sus propiedades nutricionales y su creciente presencia tanto en la industria agroalimentaria como en los hábitos de consumo.

La producción global supera actualmente el millón de toneladas anuales, con Estados Unidos, Irán, Turquía, China y España entre los principales países productores, en un contexto de expansión sostenida del cultivo y de creciente interés por parte del mercado.

En España, el pistacho atraviesa una etapa de fuerte crecimiento con un incremento anual de la superficie cultivada de alrededor de 8.500 hectáreas. Así, Castilla-La Mancha concentra cerca del 80% de la producción nacional, lo que sitúa a la región como un enclave estratégico para el desarrollo presente y futuro del sector.

A pesar de este crecimiento, el sector del pistacho afronta todavía retos clave relacionados con la organización, la generación de conocimiento, la innovación, la internacionalización y la comunicación conjunta, aspectos fundamentales para consolidar su desarrollo y reforzar su posicionamiento a nivel global.

El WPC es un proyecto impulsado por Agrifood Comunicación, que cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, primer productor nacional, que aspira a convertirse en el principal evento mundial dedicado al pistacho en el mundo y en el gran punto de encuentro de todos los operadores de la cadena de valor a nivel internacional.

Además cuenta con un programa de acciones bajo el lema 'En ruta hacia el WPC', que incluirá presentaciones oficiales, jornadas técnicas en las principales zonas productoras internacionales, encuentros profesionales y diversas iniciativas de promoción del conocimiento dirigidas tanto a los consumidores.