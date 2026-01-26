Toledo acogerá el 4 de febrero una jornada de movilización de CCOO C-LM con Unai Sordo para visibilizar su compromiso

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo y el secretario regional, Javier Ortega. - CCOO - Archivo

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Castilla-La Mancha prepara una "gran jornada de movilización" el próximo 4 de febrero en Toledo, que contará con la presencia del secretario general del sindicato Unai Sordo, con la que visibilizar en la calle su "nivel de compromiso, presencia y reivindicación" en un momento político y de diálogo social que consideran "clave".

Así lo ha avanzado este lunes durante un balance de gestión el secretario regional de CCOO, Javier Ortega, quien ha señalado que a este acto acudirán integrantes de la Ejecutiva Confederal y más de 1.100 delegados del sindicato de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

El día incluirá una manifestación que partirá a las 10.30 horas de la calle Méjico y concluirá en el Palacio de Congresos 'El Greco' de la ciudad, donde se celebrará una asamblea general que incluirá las intervenciones del secretario general del sindicato en Toledo, Federico Pérez; el Unai Sordo y el propio Ortega.

Esta marcha, bajo el lema 'De la respuesta a la acción', incluye "propuestas y objetivos muy claros" desde el diálogo y el consenso, cosas que si no encuentran "la patronal nos va a tener enfrente", ha avisado.

Por la tarde, el sindicato ha previsto un encuentro en la nueva sede sindical del barrio del Polígono con colectivos sociales, "porque es muy importante para CCOO tejer alianzas con estos colectivos en temas que también preocupan" como pueden ser la dependencia o los servicios públicos.