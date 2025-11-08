Toledo acogerá un pase de Fernando Bernácer, el "Ed Sheeran bargueño", periodista y Cantanoticias a tiempo parcial

TOLEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fernando Bernácer, el periodista toledano que dirige y presenta 'Castilla-La Mancha Hoy', todos los días de lunes a viernes desde prikmera hora de la mañana, volverá a mostrar su faceta artística el próximo domingo 16 de noviembre a partir de las 17.30 horas en la toledana Venta del Alma.

Allí interpretará temas de sus tres discos publicados en las principales plataformas en formato acústico pero con arreglos en directo, gracias al pedal 'looper' que le acompaña en los conciertos y le permite explotar su faceta de multi-instrumentista.

"Es como lo que hace Ed Sheeran, pero en versión bargueña", explica Bernácer, que tiene en la ironía la temática principal de sus canciones.

Aunque deja hueco al amor verdadero, sus composiciones incluyen crítica social, mordacidad y, ante todo, una visión positiva de la vida.

"Por la mañana te cuento las noticias y por las tardes te las canto", suele decir en los conciertos como carta de presentación. Una vida que cambió para Fernando y su familia con el autismo de su hijo mayor, un extremo "que a todos nos ha hecho mejores", afirma.

Este concierto es especial, ya que es el vigésimo desde que 'El Cantanoticias' decidió darse a conocer, allá por la pandemia.