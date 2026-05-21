Toledo adjudica la Casa de Corcho a la empresa Authentic Paradise Events S.L. para su reforma y explotación

Archivo - El portavoz del Equipo de Gobierno municipal, Juanjo Alcalde. - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde ha informado hoy sobre los asuntos adoptados en la Junta de Gobierno Local, entre los que destaca la adjudicación del contrato patrimonial de ocupación privativa de dominio público en régimen de concesión para la rehabilitación, adecentamiento y explotación del establecimiento hostelero denominado 'Casa de Corcho' en el entorno del parque de la vega a la empresa Authentic Paradise Events S.L. por un importe de 201.120 euros en ocho anualidades.

Además, se autoriza el inicio del expediente para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto técnico de mejora de seguridad vial y peatonal en la intersección del Circo Romano con el Cristo de la Vega por un importe de 99.979,90 euros y un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Por otro lado, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno, se adjudica el contrato para la ejecución de las obras de recuperación de los graves daños ocasionados a consecuencia de las inundaciones y lluvias del mes de marzo de 2025 en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de Toledo a la empresa Moype Sport S.A. por un importe de 82.972 euros y un plazo de ejecución de un mes.

Además, se toma en conocimiento la formalización del acta de replanteo de las obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono industrial de Toledo en las calles río Jarama y Ventalomar, una obra con un coste de 343.110,59 euros; y se adjudica el contrato para la prestación del servicio de gestión del centro de acogida de gatos comunitarios municipal y atención veterinaria a la empresa Mis Mascotas Toledo DFL S.L., por un importe de 30.371 euros y una duración de doce meses.

Y se autoriza el inicio del expediente para la ejecución de las obras de pavimentación de la calle Hortensia, con un presupuesto base de licitación de 47.156,59 euros y un plazo de ejecución de dos semanas.

Otros asuntos adoptados En cuanto al área de gobierno de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se aprueban las bases de la convocatoria para la selección de artistas residentes en Toledo Capital para la programación de exposiciones colectivas o individuales que formarán parte del evento denominado 'Mes de los artistas Toledanos'.

También se adjudican diferentes contratos para la realización de varios conciertos con motivo de las fiestas del barrio de Santa María de Benquerencia, como el de 'Niña Polaca' el día 20 de junio por un importe de 42.337,90 euros; el del artista 'Barry B' el día 19 de junio por un importe de 26.620 euros, y el de 'Sanguijuelas del Guadiana' por un importe de 21.780 euros.

Asimismo, se autoriza la celebración de dos conciertos musicales denominados 'Los 40 Corpus' el día 3 de junio y el concierto 'Radiolé Corpus' el 7 de junio por un importe de 78.650 euros; y la realización de un espectáculo de monólogos denominado 'Mentes peligrosas en Toledo' el día 31 de mayo en el recinto ferial de La Peraleda por un importe de 24.187,90 euros.

En otro orden de cosas, se adjudica el contrato para la adecuación, adecentamiento y explotación de un establecimiento hostelero ubicado en el Corralillo de San Miguel a la empresa Delfin Taller del Moro restaurante S.L. por un importe de 135.600 euros y una duración del contrato de 60 meses.

Y se adjudica el contrato a la entidad financiera Kutxabank S.A. para una operación de endeudamiento a por importe de 3 millones de euros para financiar los proyectos de inversiones previstas en el presupuesto del ejercicio 2026.

Se aprueban los convenios de colaboración con entidades ciudadanas para gastos de funcionamiento, mantenimiento y actividades.

Concretamente con la asociación de vecinos 'La Verdad', por un importe de 12.309,15 euros; con la asociación de vecinos 'La Voz del Barrio', por un importe de 9.448,95 euros; con la AAVV 'Santa Teresa' por un importe de 6.500 euros; con 'La Cornisa', por un importe de 11.399,85 euros; con la AAVV 'El Tajo' por un importe de 13.036,80 euros; con la Asociación 'Azumel' por un importe de 11.757,90 euros; y, finalmente, con la AAVV 'La Cava de Toledo', por un importe de 6.500,55 euros.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia se aprueba el convenio de colaboración entre la Diputación provincial de Toledo y el Ayuntamiento para actuaciones en materia de igualdad.

Y en el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se aprueba, a petición de la Federación Empresarial Toledana, la sustitución del día festivo de apertura comercial del 12 de octubre por el 26 de noviembre.

Además, se aprueba la modificación no prevista del contrato de obras de la segunda fase del proyecto técnico de la recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de la Vega Baja, en colaboración y con la financiación del ministerio de Cultura.

Y, por último, en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior, se autoriza el inicio del expediente de contratación para la ejecución del servicio de soporte técnico y mantenimiento de la plataforma hiperconvergente, un contrato con un presupuesto base de licitación de 272.250 euros.