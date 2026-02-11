Toledo aprueba medidas acústicas para eventos municipales en el Casco "para garantizar el descanso vecinal"

El portavoz municipal, Juan José Alcalde - AYTO TOLEDO

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado medidas acústicas que regirán los eventos municipales a lo largo del año 2026 y la regulación de los eventos que se celebren en el Casco Histórico para garantizar el descanso vecinal.

"Lo que buscamos con esta medida es tener un casco vivo, queremos que Toledo siga celebrando actividades que dinamicen la ciudad, pero que sean compatibles con el descanso de los vecinos y la comodidad de los propios participantes", ha expresado el portavoz municipal, Juanjo Alcalde.

En este sentido, el portavoz municipal ha informado sobre el calendario de eventos que se celebrarán en el Casco y que son, Carnavales, la Semana Grande del Corpus Christi, la festividad en honor a la Virgen del Sagrario, el encendido de luces de Navidad, la fiesta de Fin de año y la noche del Patrimonio; eventos que, a partir de ahora, se regularán por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido.

Además, se establece, como medida correctora, a fin de minimizar las molestias ocasionadas por la trasmisión de ruidos procedentes de las actividades del recinto Ferial de La Peraleda, un límite de emisión de ruidos en las actividades que allí se desarrollen, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto al área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, el portavoz ha destacado la autorización para iniciar el expediente del concierto Hit FM Corpus de Toledo, que se celebrará el 29 de mayo en La Peraleda con un presupuesto de 47.190 euros.

OTROS ASUNTOS

Asimismo, se ha dado luz verde a la contratación de personal de sala y acomodadores para el periodo 2026-2028 por un importe de 78.300,92 euros en el Teatro de Rojas de Toledo.

Sale también a licitación la adecuación y explotación de un establecimiento hostelero en la zona verde del Parque de Bélgica, con un precio de salida de 35.132,79 euros.

Además, se revisa el canon del aparcamiento de la Plaza Ciudad de Nara y se actualiza el régimen tarifario del Centro del Agua municipal en Palomarejos.

Por último, en cuanto al área de Seguridad, Transportes e Interior, se declara desierta, por falta de licitadores, dos de las cuatro licencias de autoaxi en el municipio de Toledo por tiempo indefinido para vehículos accesibles para personas con movilidad reducida; y se aprueba la prórroga del contrato del suministro de uniformidad, calzado y complementos para la policía local de Toledo por doce meses más en tres lotes.

El de uniformidad por un importe de 52.500 euros; el de calzado por un importe de 30.000 euros y el de complementos por un importe de 5.000 euros.