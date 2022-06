Toledo arranca la semana 'Toledo Entiende' con el despliegue de la bandera arcoíris en el Ayuntamiento

TOLEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha procedido este mediodía al despliegue de la bandera arcoíris en la balconada del Ayuntamiento en compañía del edil de Juventud, Pablo García, y la concejala de Igualdad, Ana Belén Abellán, además de otros representantes de la Corporación y miembros de Bolo-Bolo de Castilla-La Mancha, entre ellos, su presidente, Ricardo Vicente.

Previamente, el edil de Juventud, Pablo García, ha sido el encargado de presentar junto a Ricardo Vicente la programación de 'Toledo Entiende 2022' que se celebra bajo el lema 'Con orgullo de nuestra ley, Castilla-La Mancha avanza hacia el futuro' y que mantendrá iluminada la fachada de la Delegación del Gobierno en la Plaza de Zocodover con la bandera arcoíris hasta el próximo domingo.

Además, Espacio Tendillas 16, albergará la proyección del Festival de Cortos de La Culta, este lunes, a las 20.00 horas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Y este martes, día 28 de junio, se celebrará el Día Internacional del Orgullo LGTBI con el pregón y posterior actuación a cargo de la artista talaverana Libertad Montero 'La Pinchos' en Zocodover y el Kiosco El Parque, respectivamente.

El miércoles de 12.00 a 16.00 horas la Plaza de Zocodover contará con una mesa informativa para concienciar de la importancia de hacerse la prueba rápida del VIH y de 16.00 a 20.00 horas toda persona que lo desee podrá realizarse una prueba rápida del VIH con cita previa a través de Bolo-Bolo.

El jueves a las 12.00 horas se celebrará el 'Taller sobre la historia del colectivo a través de los años' en el Salón de Actos de Padilla.

El viernes, la fiesta se trasladará a la Discoteca Family de Sonseca con el 'Toledo Entiende Fest' y la participación de Sofía Cristo, Juanjo Martín, Tom Siher, Chumina Power, Brenda Star y River.

MANIFESTACIÓN Y FIESTA

El sábado 2 de julio, la jornada contará con dos actos destacados como es el homenaje a Angy Kristel, "artista transformista de gran relevancia en los escenarios de toda España durante los años 80 y 90 "y a la que creemos que es justo rendirle un homenaje que constará de música en directo con la saxofonista Tavi Gallart y un ágape para los asistentes", ha mantenido Vicente.

A las 20.00 horas, la manifestación festiva y reivindicativa saldrá de la Plaza de Zocodover a la Plaza del Ayuntamiento y a las 22.00 horas la entrega de premios Javier Fernández, el que fuera fundador de Bolo-Bolo hace 21 años.

Los reconocimientos, en esta edición, irán destinados a Angy Kristel; la presidenta de Chrysalis Castilla-La Mancha; el exconcejal Javier Mateo y la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.

A continuación, la fiesta 'Over the Rainbow' en la Plaza del Ayuntamiento servirá "para celebrar el sentirnos orgullosos de lo que somos y sentimos con esta fiesta repleta de artistas LGTBI" con las drags locales Fenhydra, Libula The Luxe, AMA y Roci Nanta y la visita de la RoRo y Valeria Star con música Piruli Dj, además de La prohibida y Víctor Algora.

BOLO-OLIMPIADAS

El domingo 3 al mediodía las Bolo-Olimpiadas en el Paseo de la Vega ofrecerán diferentes competiciones y juegos como Carrera de tacones, lanzamiento de bolsos, concurso de tortillas, entre otros.

A las 13.30 horas, el mismo espacio contará con la paella popular y, por la tarde, a partir de las 20.00 horas, el Día de las Familias LGTBI con cuentacuentos y actividades para los más pequeños "apoyando la educación en diversidad".

Según ha expresado el edil de Juventud, "desde el equipo de Gobierno de Milagros Tolón defendemos y apoyamos de forma unánime al colectivo y esta festividad en la que se da visibilidad y reclamamos una igualdad real de todas las personas, independientemente de su orientación sexual".

Por su parte, el presidente de Bolo-Bolo ha reclamado la necesidad de tener "un futuro diverso" y dar "la máxima visibilidad al colectivo" en el marco de esta celebración que, según ha expresado, servirá también para calentar motores de cara a la gran manifestación de Madrid que se celebrará el sábado 9 de julio.

