Toledo celebrará el 40 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad con un amplio programa de actividades

Presentación de las actividades. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado una programación especial para conmemorar el Día Internacional del Patrimonio Mundial, que se celebra el próximo 21 de noviembre, y el 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que tendrá lugar el 26 de noviembre.

En rueda de prensa, el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha explicado que, por tercer año consecutivo, "el Consistorio aprovechará esta celebración para llenar la ciudad de actividades vinculadas a la divulgación y puesta en valor de su patrimonio. Una iniciativa que se enmarca en el objetivo del equipo de Gobierno de desestacionalizar el turismo y diversificar la promoción turística y cultural de Toledo".

En este sentido, el 21 de noviembre se celebrarán visitas guiadas temáticas que permitirán descubrir el patrimonio toledano a través de diferentes itinerarios especializados: "'oledo, tres culturas', 'Leyendas y cobertizos de Toledo', 'El Renacimiento en Toledo', 'Huellas de Teresa en Toledo', 'El Greco y Toledo' y 'Toledo hispano-musulmán'.

Velasco ha destacado que estas rutas ofrecen una manera diferente de acercarse a la riqueza monumental e histórica de la ciudad, a través de recorridos que profundizan en épocas, personajes y elementos concretos de su patrimonio. Los horarios, puntos de salida e itinerarios podrán consultarse en la página web de Turismo del Ayuntamiento, donde también se habilitará el sistema de reservas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prnsa.

PROGRAMA ESPECIAL

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio, Ana Pérez, ha presentado las actividades previstas para el jueves 26 de noviembre, fecha en la que se cumplen 40 años de la inclusión de Toledo en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La programación arrancará a las 9.35 horas con un programa especial de radio de Castilla-La Mancha Media, que se emitirá en directo desde el Salón Rico hasta las 11.00 horas. Un espacio monográfico dedicado al patrimonio de Toledo en el que participarán distintas personas vinculadas a la cultura y la historia de la ciudad, para compartir sus reflexiones sobre el significado de esta declaración y la importancia de conservar y transmitir este legado.

A las 12.00 horas tendrá lugar un concierto conmemorativo protagonizado por jóvenes músicos toledanos. La entrada será gratuita, aunque será necesario recoger previamente las invitaciones en la taquilla del Teatro de Rojas para facilitar el acceso y garantizar la comodidad del público.

Otra de las propuestas será un concurso de pintura rápida bajo la temática del patrimonio de Toledo, entendido en su sentido más amplio, desde el monumental hasta el natural. Los participantes podrán utilizar cualquier técnica y formato, con libertad creativa para plasmar su visión de la ciudad.

La convocatoria comenzará a las 9.00 horas en el templete del Paseo de Merchán, donde se sellarán los soportes de los participantes. Las obras deberán entregarse a las 17.00 horas en el mismo lugar y serán valoradas por un jurado integrado por cinco artistas toledanos, cuyos nombres se darán a conocer próximamente. El certamen contempla premios de entre 250 y 3.500 euros.

Además, durante la jornada se llevarán a cabo visitas guiadas en el Teatro de Rojas, que permitirán conocer este emblemático espacio cultural de la ciudad. Las visitas se desarrollarán por la tarde y las reservas podrán realizarse a partir del próximo lunes.

Ana Pérez ha recordado que esta celebración coincide también con el 450 aniversario del origen histórico del Teatro de Rojas, por lo que el Ayuntamiento ha querido incorporar este espacio a la programación conmemorativa.

Por último, la concejala ha avanzado que se ha diseñado un logotipo específico del 40 aniversario que lucirán cinco de los equipos deportivos más emblemáticos de Toledo, llevando así esta celebración también al ámbito deportivo y contribuyendo a extender el orgullo de pertenencia a una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad.