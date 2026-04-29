Toledo cierra parques y pide evitar zonas arboladas ante el aviso amarillo por lluvias y tormentas de este miércoles

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TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Toledo ha decidido cerrar de forma preventiva parques y jardines por precaución y seguridad, ante la previsión de aviso amarillo por lluvias y tormentas, que podrían darse entre las 12.00 y las 20.00 horas de este miércoles.

Desde el Ayuntamiento ruegan evitar zonas arboladas y extremar la precaución en desplazamientos.

Sobre esta cuestión, la concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares, ha aconsejado evitar esos lugares de la ciudad que puedan ser más peligrosos.

"No sabemos hasta qué punto la lluvia va a ser demasiado intensa, pero sobre todo es por el granizo", ha explicado la edil, preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles.

Tras aseverar que quizá la lluvia caída no vaya a ser "excesiva", ha precisado que podría darse esta tarde-noche, "cuando la mayoría de la gente está en casa".

"Saben que cualquier situación de emergencia, ahí estamos a su disposición, bomberos, Policía Local o 112", ha concluido.