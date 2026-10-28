Toledo pone a disposición de las víctimas de Urda sus instalaciones y recursos

Reunión del Grupo de Emergencias en Toledo. - OSCAR HUERTAS/AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha celebrado este miércoles una reunión del Grupo de Emergencias para coordinar los recursos municipales y evaluar las necesidades de asistencia tras el accidente ferroviario en Urda.

De manera previa, el alcalde de la capital castellanomanchega, Carlos Velázquez, ha transmitido en declaraciones a medios sus condolencias y su más sentido pésame a los familiares de las víctimas del trágico accidente ferroviario, así como su deseo de una pronta recuperación a todos los heridos.

Velázquez ha expresado el profundo dolor y la consternación de Toledo ante una tragedia que, con 68 víctimas mortales confirmadas en el momento de su intervención, ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de la solidaridad y la colaboración entre administraciones y servicios de emergencia, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Toledo se ha puesto a disposición del Mando Único desde primera hora de la mañana, movilizando recursos humanos y materiales y preparando diferentes espacios para atender a los familiares de las víctimas y de los heridos.

"Toledo responde y los toledanos responden", ha afirmado Velázquez, quien ha agradecido la colaboración de los ciudadanos, de los profesionales de los servicios de emergencia y de todas las entidades y empresas que han ofrecido su ayuda en estos momentos tan difíciles.

En este sentido, ha subrayado que la prioridad del Ayuntamiento es garantizar la atención a las familias, ofrecerles espacios adecuados y facilitar todos los medios que puedan necesitar durante las próximas horas.

El alcalde ha detallado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los responsables de la emergencia el Centro Social del Polígono, conocido como Sala Thalía, por su proximidad al hospital, sus posibilidades de aparcamiento y su accesibilidad.

Este espacio dispone de capacidad para acoger a unas 300 personas, ampliable a 330 en caso de que sea necesario realizar comunicaciones a un grupo numeroso de familiares.

Además, cuenta con siete salas de diferentes dimensiones, con capacidad para entre 25 y 50 personas, así como espacios más pequeños que permitirían ofrecer una atención individualizada.

Junto a este centro, el Ayuntamiento también ha ofrecido el pabellón deportivo del Polígono, situado igualmente cerca del hospital, que dispone de cuatro salas de distintos tamaños y de la propia pista deportiva para ampliar la capacidad de atención si fuera necesario.

Velázquez ha explicado que ambos espacios están preparados para comenzar a funcionar en cualquier momento y permanecer disponibles las 24 horas del día, de acuerdo con las necesidades que comuniquen los responsables de la emergencia y los servicios sanitarios.

El alcalde ha señalado que, por el momento, no es posible determinar cuántas personas podrían necesitar alojamiento o atención durante la noche, ya que la situación continúa evolucionando y las necesidades se irán concretando en función de los requerimientos del dispositivo.

El Ayuntamiento también ha coordinado la recogida y puesta a disposición de alimentos y otros productos de primera necesidad para atender a los familiares y a las personas afectadas por el accidente.

En esta labor ha colaborado la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, cuyo presidente ha participado en la reunión de coordinación, facilitando la canalización de provisiones alimentarias que ya se encuentran preparadas tanto en la Sala Thalía como en el pabellón del Polígono.

Asimismo, distintas empresas han proporcionado material de higiene personal y varias cadenas hoteleras de la ciudad han ofrecido habitaciones y camas en caso de que sea necesario alojar a familiares desplazados hasta Toledo.

"Todo está preparado para que, si se necesita, podamos empezar a funcionar en cualquier momento", ha señalado el alcalde, quien ha destacado la importancia de anticiparse a las necesidades que puedan surgir y de mantener todos los recursos disponibles.

Carlos Velázquez ha explicado que efectivos de los Bomberos de Toledo se desplazaron a primera hora de la mañana al lugar del accidente y continúan colaborando en las labores de asistencia.

También ha destacado la participación de la Policía Local y la disponibilidad de Protección Civil, aunque este último servicio no ha llegado a ser activado.

El Ayuntamiento también ha puesto a disposición del dispositivo autobuses del servicio municipal de transporte, que finalmente no han tenido que movilizarse.

Además, la Policía Local ha colaborado en el corte de la calle del Anatómico Forense para facilitar las labores de recepción de los cuerpos y apoyar a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la ampliación del espacio de morgue necesario para atender la magnitud del accidente.

El alcalde ha agradecido expresamente el trabajo de todos los profesionales que continúan interviniendo sobre el terreno, así como el de quienes han permanecido disponibles para prestar ayuda si hubiera sido necesario.

Velázquez ha recordado que, tras conocer la experiencia del accidente de Adamuz, se puso en contacto con el alcalde de Córdoba para conocer cómo se había organizado allí la atención a los afectados y sus familiares.

A partir de esa experiencia, Toledo ha preparado espacios que respondan a las necesidades que se plantearon en aquella emergencia.

El alcalde ha concluido agradeciendo una vez más la respuesta solidaria de los toledanos y de todos los profesionales, entidades y empresas que han puesto sus recursos a disposición de la emergencia, y ha trasladado su "ánimo, abrazo y más sentido pésame" a todas las familias afectadas por esta tragedia.