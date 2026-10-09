Toledo presenta un nuevo ciclo del Cineclub Municipal con una propuesta internacional de 8 películas

Archivo - La Bola Negra. - ATRESMEDIA - Archivo

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la concejalía de Cultura y Patrimonio, ha presentado la nueva programación del Cineclub Municipal de Toledo, que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre ofrecerá el ciclo 'Geografías humanas. Ocho miradas al presente y la memoria'.

La nueva propuesta reúne ocho películas procedentes de ocho cinematografías -España, Francia, Palestina, Bélgica, Reino Unido, Italia, Alemania y Austria-, en una selección que combina cine de autor, calidad artística, diversidad cultural y plena actualidad, según ha informado el propio Consistorio por nota de prensa.

Las películas abordan cuestiones como la memoria, la identidad, la pertenencia, los vínculos humanos, las decisiones personales y las segundas oportunidades, a través de géneros y estilos muy diferentes.

La programación arrancará los días 13 y 14 de octubre con 'Los músicos', del director francés Grégory Magne, y continuará con 'Palestina 36', de Annemarie Jacir; 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi; 'La copia perfecta', de Jean-Paul Salomé; 'Bad Apples', de Jonatan Etzler; 'La última ronda en Venecia', de Francesco Sossai; y 'Rose', de Markus Schleinzer.

El programa incorpora además las sesiones de CIBRA previstas para los días 26 y 27 de octubre y 2 y 3 de noviembre.

La calidad de la selección queda reflejada también en el recorrido por festivales y reconocimientos de algunas de las películas programadas.

Entre ellas se encuentra 'La bola negra', reconocida en 2026 con el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y con sendos Premios del Público en los festivales de San Sebastián y Toronto.

'La última ronda en Venecia' fue seleccionada en Un Certain Regard de Cannes y obtuvo ocho premios David di Donatello, mientras que "Rose" llega avalada por el Oso de Plata a la Mejor Interpretación Principal en el Festival de Berlín.

UNA PROGRAMACIÓN CULTURAL ACCESIBLE Y PARA TODA LA CIUDAD

El Ayuntamiento de Toledo mantiene con este ciclo su compromiso con una cultura accesible y al alcance de todos los ciudadanos, con precios reducidos que permiten disfrutar de una programación cinematográfica de calidad sin que el coste constituya una barrera para el acceso a la cultura.

A esta apuesta por la accesibilidad se suma una característica especialmente importante: el Cineclub Municipal descentraliza su programación y la lleva a distintos puntos de Toledo, favoreciendo que el público pueda disfrutar de las películas en espacios próximos a diferentes barrios de la ciudad.

Así, las sesiones se celebrarán los lunes a las 20.00 horas en el Centro Cultural Unicaja, los martes a las 19.00 y 22.00 horas en el Teatro de Rojas y los miércoles a las 20.00 horas en la Sala Thalía, en la calle Río Bullaque.