Toledo recupera a María Pacheco con una escultura de Julio Martín de Vidales frente al Alcázar, sede de la resistencia - CORTES C-LM

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

María Pacheco, también conocida como la Leona de Castilla, ya cuenta con una escultura en Toledo, ciudad donde lideró la resistencia comunera. La estatua, situada frente al Alcázar, la que fue sede de la resistencia, ha sido inaugurada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en un acto que ha estado amenizado por los gaiteros de La Sagra.

La obra, realizada por Julio Martín de Vidales, podrá admirarse en su ubicación de la plazuela del Horno de los Bizcochos, está financiada por las Cortes de Castilla-La Mancha e ideada en el marco del V Centenario del Levantamiento de las Comunidades de Castilla.

"Toledo recupera a María Pacheco", una figura "trascendental", ha enfatizado Bellido durante su intervención bajo el momumento ya destapado, quien ha recordado que esta escultura es una iniciativa acordada con el presidente autonómico y la entonces alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y mantenida ahora por el actual regidor.

Esta inauguración es el último acto de homenaje que las Cortes de Castilla-La Mancha y que el conjunto de instituciones de la región hacen al levantamiento comunero, por lo que Bellido ha aprovechado para hacer un repaso de las acciones llevadas a cabo. Un tiempo que ha servido para reivindicar "un antecedente histórico de Castilla-La Mancha".

Bellido ha puesto de manifiesto que "Toledo probablemente sea la ciudad más comunera de todas". En Castilla-La Mancha "hay muchas", pero Toledo "como ninguna" porque es la que más tiempo se mantuvo levantada contra los privilegios tanto del emperador Carlos V como de su regente Adriano VI, que luego fue además Papa.

María Pacheco, "la gran luchadora, la Leona de Castilla", ha lamentado Bellido, quedó "opacada por la historia". Con esta actuación, ha dicho Bellido, se ha recuperado a una mujer que murió en el destierro, en Oporto. Y, además, permite exaltar nuevos referentes femeninos. También ha agradecido al escultor "todas las facilidades", toda la colaboración y sobre todo su ingenio creativo.

Este monumento, según García-Page, es "una forma de reivindicarnos a nosotros mismos". "Castilla-La Mancha, que ve cómo muchos territorios en España presumen de banderas de historia, pero solo a los efectos básicamente de arrimar más, de tener privilegios". "Castilla-La Mancha tiene tanta historia como el conjunto del país. Hablar de historia y hablar de Toledo es como hablar de la síntesis de la historia completa de Europa de los últimos 2.000 años".

Pero además, ha afirmado, "es una reivindicación de uno de los valores que llevamos más a pecho, que es el de la reivindicación de la igualdad". "María Pacheco no rindió Toledo a pesar del descabezamiento de su marido por el emperador Carlos V", ha apostillado el presidente regional.

María Pacheco, que terminó exiliándose, "fue no solo una resistente, no fue solo una luchadora, sino que no era discutida en aquellos tiempos", ha dicho el presidente castellanomanchego para "sonrojo" de aquellos que "han mantenido directa o indirectamente de la desigualdad, hombre o mujer".

Por eso, ha recalcado, una parte importante de la historia de Toledo y de Castilla-La Mancha "tiene que ver con el coraje, el ansia de igualdad y el espíritu reivindicativo que mantuvo María Pacheco".

RECONCILIACIÓN CON PARTE DE NUESTRA HISTORIA

De su lado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado que este monumento habla no solamente de la historia, del papel relevante que tuvo María Pacheco, sino también que "nos reconcilia con parte de nuestra historia más invisible, aquella que trabajaron las mujeres y sobre todo que hoy es tiempo para ponerla, para sacarla a la luz".

"Ella ya no mira lo que fue su bastión de defensa y de resistencia, sino que está mirando también a la casa del conocimiento, a lo que hoy es la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, hoy es un día para felicitarnos y para engrandecer aún más la cultura que entre todos estamos haciendo".

"Un día que pasará a la historia de la ciudad de Toledo", tal y como ha subrayado el alcalde de Toledo, quien ha recordado que con María Pacheco --la primera heroína española--, "teníamos una deuda de gratitud". También ha tenido palabras de agradecimiento para el Julio Martín de Vidales, "un escultor de altura".

Además, ha querido poner de manifiesto que Toledo es la primera ciudad de España que cuenta con dos esculturas a un matrimonio civil, ya que el marido de María Pacheco --Juan Padilla-- cuenta con un monumento en la ciudad.

Ha asegurado asimismo que Pacheco --perteneciente a la nobleza-- renunció a una vida de facilidades por seguir una causa que era la causa de la libertad y la causa de la defensa de los derechos.

Julio Martín de Vidales, por su lado, ha agradecido a las instituciones que han confiado en sus manos para poder llevar a cabo esta escultura, un monumento que, ha confesado, le "ha dado muchos desvelos hasta poderla ver hoy aquí", pero de la que se siente "muy satisfecho" porque es la tercera obra que pone en su ciudad natal.