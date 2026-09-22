Toledo reúne a especialistas de catedrales europeas para abordar los retos de conservación de su patrimonio

Foto de familia de la inauguración del encuentro. - CATEDRAL DE TOLEDO

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toledo acoge desde este martes y hasta el próximo 26 de septiembre el Encuentro de la Asociación Europea de Conservadores de Catedrales, organizado por el Cabildo Primado con motivo del VIII Centenario de la Catedral de Toledo.

Durante cinco días, el encuentro abordará los principales retos que plantea la conservación de estos grandes edificios históricos desde distintas perspectivas técnicas y profesionales, según ha informado la Catedral Primada por nota de prensa.

Las sesiones profesionales tienen como sede la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Campus de Toledo, y se completan con visitas y actividades en la Catedral Primada y en distintos espacios de la ciudad.

El congreso tiene este año como eje 'La monitorización a largo plazo: beneficios del mantenimiento continuo', poniendo el foco en la importancia del seguimiento constante de las catedrales para detectar problemas antes de que se agraven, una forma de trabajo que apuesta por conocer el edificio de manera permanente y prevenir antes de que sea necesario acometer intervenciones de mayor alcance.

La primera jornada ha comenzado por la mañana con una recepción institucional en el Ayuntamiento de Toledo.

Ya por la tarde ha tenido lugar el acto inaugural del encuentro, con las intervenciones de la vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rebeca Rubio Rivera; la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares Pacheco, vicealcaldesa de Toledo; el Obrero Mayor de la Catedral Primada, Francisco Javier Hernández de Pinto; el Deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, Deán de la Catedral Primada, y la presidenta de Dombaumeister e.V., la Asociación Europea de Conservadores de Catedrales, Annette Loeffel.

UNA ASOCIACIÓN EUROPEA DEDICADA AL CUIDADO DE LAS CATEDRALES

Dombaumeister e.V. cuenta actualmente con 155 miembros procedentes de 14 países europeos, siete de ellos españoles.

Sus orígenes se remontan a 1975 y cada año reúne a sus miembros en torno a un tema específico relacionado con la conservación del patrimonio catedralicio.

La Asociación funciona como una red europea de intercambio profesional entre arquitectos de catedrales, responsables de obra y especialistas vinculados a su conservación, un foro internacional en el que se comparten experiencias, enfoques y también dificultades, con el objetivo común de preservar el patrimonio cultural y transmitirlo a las futuras generaciones.

Su presidenta, Annette Loeffel, ha subrayado la importancia del VIII Centenario en la elección de Toledo como sede de esta edición, una ciudad marcada por "la convivencia de distintas culturas y confesiones, la pervivencia de antiguos ritos y el diálogo entre modernidad y tradición".

CONOCER PARA CONSERVAR

Francisco Javier Hernández de Pinto ha puesto el acento en la necesidad de avanzar hacia una cultura de cuidado permanente del patrimonio.

"Conservar es comprender. Conservar es cuidar. Y, sobre todo, conservar es transmitir", ha afirmado el Canónigo Obrero Mayor, quien resumió esta filosofía en tres principios, "Observar antes de intervenir. Conocer antes de decidir. Prevenir antes de reparar".

Hernández de Pinto ha señalado asimismo las posibilidades que ofrecen actualmente los sistemas de monitorización y las nuevas técnicas de diagnóstico para conocer mejor estos edificios, recordando que la tecnología debe ir siempre acompañada de la mirada experta y del conocimiento acumulado de los profesionales.

EL CONOCIMIENTO COMPARTIDO, PARTE DEL VIII CENTENARIO

El Deán de la Catedral Primada, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha destacado el valor del intercambio de saberes como una de las dimensiones de esta celebración.

"Este encuentro forma parte de la propia manera en la que queremos celebrar el VIII Centenario: haciendo de la Catedral un lugar abierto al estudio, a la reflexión y al conocimiento", ha señalado.

Sánchez Gamero ha recordado además que la Catedral de Toledo es fruto del trabajo y del saber acumulado durante siglos por arquitectos, maestros de obra, artistas, artesanos, historiadores y estudiosos, una dimensión colectiva que mantiene hoy su vigencia con la puesta en común de experiencias entre profesionales de distintas catedrales europeas.

TOLEDO, PATRIMONIO Y CONOCIMIENTO

La celebración del Encuentro de la Asociación Europea de Conservadores de Catedrales adquiere un significado especial en el año del VIII Centenario de la Catedral Primada, una conmemoración que invita también a reflexionar sobre el presente y el futuro de la conservación del patrimonio catedralicio.

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares Pacheco, ha puesto el acento precisamente en esta responsabilidad. "Esa es también la extraordinaria dimensión del trabajo de quienes hoy conservan nuestras catedrales: cuidar un patrimonio que hemos recibido de quienes nos precedieron para entregarlo a quienes vendrán después", ha declarado al respecto.

Por su parte, Rebeca Rubio Rivera, ha destacado el papel de la UCLM en la formación y la investigación sobre patrimonio histórico y puso en valor la condición de Toledo como ciudad universitaria y catedralicia, un espacio privilegiado para el encuentro entre conocimiento y patrimonio.

El Congreso continuará hasta el sábado 26 de septiembre con las sesiones profesionales y un programa de visitas y actividades en la Catedral y distintos espacios de Toledo.