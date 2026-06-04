Tolón aboga por colaborar con la justicia en el 'caso Leire Díez' y pide "no ensuciar" a quien trabaja por el PSOE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha hecho una defensa de las siglas del PSOE tras conocerse el sumario del 'caso Leire Díez' y ha puesto en valor a los "hombres y mujeres" que trabajan para el partido, que "no se pueden ensuciar".

A preguntas de los medios este jueves antes de asistir a la misa del Corpus Christi de Toledo, Tolón ha manifestado que "lo importante es colaborar con la justicia" para "aclarar" la situación.

"El Partido Socialista es mucho Partido Socialista. Hoy hay hombres y mujeres en pueblos pequeñitos y en grandes ciudades y en ciudades medianas que trabajan bajo las siglas del Partido Socialista y no se pueden ensuciar", ha reiterado.