Tolón agradece en Noblejas "a tantas personas" que trabajan por "una vida más justa"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este sábado la localidad toledana de Noblejas - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TOLEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha visitado este sábado la localidad toledana de Noblejas, acompañada por el alcalde, Agustín Jiménez Calvo, donde ha mantenido diferentes encuentros.

Milagros Tolón se ha reunido con los representantes de la Asociación del Espectro Autista TEA-mo para conocer de primera mano el trabajo que se viene desarrollando en el diagnóstico y tratamiento de los niños y las niñas autistas de la zona.

A continuación, ha visitado las instalaciones deportivas de la Escuela Municipal de Fútbol, donde ha podido ver cómo se preparan los deportistas locales en este inicio de los campeonatos provinciales de deporte base, según ha informado el ministerio en nota de prensa.

También se ha desplazado hasta el Centro Hípico 'Los Sueños', donde sus responsables han compartido el trabajo social que realizan con los niños y las niñas en el ámbito de la equitación. Allí ha presenciado además una demostración de doma clásica.

"He estado en Noblejas con gente maravillosa", ha valorado la ministra, quien ha agradecido la acogida a los vecinos de la localidad, a los responsables con los que ha podido intercambiar y "a tantas personas que trabajan por una vida más justa".