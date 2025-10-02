Tolón asegura que "no hay ninguna denuncia" por fallos en pulseras antimaltrato de Ciudad Real y pide "no alarmar"

TOLEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha asegurado este jueves que por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fiscalía "no hay ninguna denuncia" en relación a posibles fallos en pulseras antimaltrato de Ciudad Real y ha pedido "no alarmar" con este asunto.

A preguntas de los medios sobre los problemas que habrían tenido siete mujeres ciudadrealeñas con este sistema, durante una rueda de prensa para hablar de la incidencia del Perte de la Economía Social y de los Cuidados en la región, Tolón ha incidido en no alarmar con informaciones como esta "que lo que hacen es perjudicar de manera total a las mujeres que se encuentran dentro de este sistema".

"No alarmemos porque lo que nos interesa es proteger a las mujeres que en algún momento han estado, por manos de sus parejas o exparejas amenazadas", ha precisado, instando a no hacer "política con esto".