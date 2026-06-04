Tolón carga contra Feijóo por su visita al Corpus de Toledo y critica que relegara "al tercer plano" a los concejales

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la celebración del Corpus Christi de Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha cargado contra la visita del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Toledo para participar en la carrera profesional del Corpus, lo que motivó que concejales de PSOE y Vox abandonaran dicha carrera al quedar relegados "al tercer o cuarto plano".

Ante las preguntas de los medios este jueves antes de asistir a la misa del Corpus Christi toledano, Tolón ha insistido en que el de este miércoles era "el día de la ciudad", que "está representada por la Corporación municipal, por los concejales de todos los grupos políticos".

"Y no se pueden relegar al tercer plano, al cuarto plano, solamente por utilizar partidistamente, como se hizo ayer, algo tan hermoso como es la apertura de la carrera procesional".

En este sentido, ha enfatizado en que el Grupo Municipal Socialista no ha sido el único en quejarse de esta situación sino también partidos "del Gobierno" municipal, en referencia a Vox.

Fue este miércoles cuando el concejal de Educación y Servicios Educativos, Daniel Morcillo, de Vox, anunciaba que se había "visto obligado" a abandonar la comitiva por el "lamentable espectáculo de algunos responsables del PP" al haber "convertido un acto tradicional, reflejo de la esencia de la ciudad, en un acto político".

Por su parte, desde el PSOE local también afirmaban en un comunicado que el alcalde, el 'popular' Carlos Velázquez, había "utilizado una de las tradiciones más importantes y representativas" de la ciudad para "hacer propaganda partidista, convirtiendo un acto institucional en un escaparate del PP con la presencia de destacados cargos nacionales de su formación", lo que motivó que sus ediles también abandonaran la carrera procesional.