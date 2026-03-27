Tolón, sobre la decisión del COI: "Lo más importante es la igualdad, también de personas trans que practican deporte"

La ministra de Educación, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

TOLEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado este viernes que "lo más importante es la igualdad no solamente desde el punto de vista de la inclusión sino también, por supuesto, entre los hombres y las mujeres y también en este caso de las personas trans que practican el deporte".

Tolón se ha pronunciado así, a preguntas de los medios durante su asistencia al IV Campeonato Internacional de Parabádminton en Toledo, sobre la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), en relación a la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico que se aplicará a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que prohibirá a las mujeres transgénero competir en categorías femeninas.

"Nosotros tenemos una Ley del Deporte que establece la igualdad para hombres y mujeres" y en ella "viene perfectamente recogido", ha apuntado sobre esta cuestión que, no obstante --ha señalado--, "depende de las federaciones deportivas".