Tolón incide en el cambio de actitud "total" del Gobierno de España para proteger el río Tajo

TOLEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha incidido en el "cambio de actitud total" por parte del Gobierno de España para proteger el río Tajo y en beneficio del agua para la Comunidad Autónoma.

Tolón se ha pronunciado así este jueves a preguntas de los medios tras una rueda de prensa sobre la reunión de este miércoles entre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que se abordó el retraso de la entrada en vigor de las nuevas normas del trasvase Tajo-Segura, y que concluyó, según el Ejecutivo regional, sin "avances significativos".

"Lo más importante es que el Gobierno de España ha dado un paso adelante para, de alguna forma, apoyar la política de agua que venimos defendiendo aquí, en Castilla-La Mancha, sobre todo el PSOE en nuestra tierra", ha manifestado Tolón, que ha destacado en este sentido los "compromisos establecidos" por parte del Ministerio de Transición Ecológica.

Igualmente, ha reseñado las palabras recientes de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, "diciendo que, por supuesto, se iban a cumplir las sentencias que se establecieron para llevar a cabo ese impulso tan importante para defender nuestro río".

Respecto al hecho de que haya pasado el mes de septiembre --cuando la propia vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se comprometió a disponer de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura--, Tolón ha señalado que aunque sea 2 de octubre "el cambio de actitud del Gobierno de España ha sido total en beneficio de nuestro río".