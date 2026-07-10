Tolón insiste en que su "máxima prioridad" es que el Gobierno de Sánchez gane las próximas elecciones: "Es mi objetivo"

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Milagros Tolón, durante la visita a la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo de un convenio suscrito entre la UCLM y el CSD, a 10 de julio de 2026, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). El Consejo Sup - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Milagros Tolón, ha insistido este viernes en que su "máxima prioridad" y su "objetivo" es que el Gobierno de Pedro Sánchez gane las próximas elecciones en España.

Así ha reaccionado a preguntas de los medios en un acto en la Facultad de Ciencias del Deporte, a preguntas de los medios sobre la entrevista del presidente regional, Emiliano García-Page, en la que señalaba que no le importaría que Tolón compitiera con él en unas primarias y en las que dijo que la veía como mejor candidata a la Alcaldía de Toledo.

"Mis esfuerzos, y esto lo llevo diciendo en todas las intervenciones públicas que hago, están, como pueden ver aquí hoy, en la gestión con el Gobierno de España. En el deporte, en la educación y la Formación Profesional", ha insistido.