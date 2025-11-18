Tolón, sobre las misas a Franco en Cuenca y Toledo: "Lo importante es que estamos celebrando 50 años en libertad"

TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, no ha querido hacer ninguna valoración al respecto de la celebración en Toledo y Cuenca de sendas misas convocadas por la familia de Francisco Franco y la fundación que lleva su nombre con motivo del aniversario de la muerte del dictador, aunque ha hecho hincapié en que "lo importante es que estamos celebrando 50 años en libertad".

Tolón, a preguntas de los medios, ha incidido en que España "vivió un periodo negro de su historia" durante la dictadura de Franco pero los 50 años de España en libertad "significan mucho, un cambio importante en la sociedad española".

"Conseguimos la libertad y la libertad se consiguió por el pueblo español, por las asociaciones de vecinos, por el movimiento estudiantil, por el movimiento cultural. Y eso hay que celebrarlo, porque yo creo que en esta conmemoración celebramos que España lleva 50 años en libertad. Una transición que fue complicada, donde hubo muchos actores, pero donde el protagonista para mí, claramente, fue el pueblo español", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que la Delegación va a seguir haciendo actividades para celebrar esta libertad "no solamente en estos días sino también en los próximos años".

De otro lado, preguntada por el porcentaje de jóvenes que ven positiva la dictadura de Franco, ha abogado por una "importante labor de divulgación e información" entre los más jóvenes para que "sepan cómo vivieron sus abuelos, cómo vivieron sus padres".

"Poco a poco, con sensatez, contando lo que significa una dictadura en todos los ámbitos, nuestros jóvenes, estoy convencida, valorarán la importancia que tiene un sistema como el sistema democrático".