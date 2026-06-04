Tolón muestra su "emoción" en su primer Corpus como ministra: "Para los toledanos es lo más grande"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en el Corpus Christi de Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha mostrado su "emoción" por asistir a su primer Corpus Christi de Toledo como ministra, afirmando que "para los toledanos y las toledanas, el significado del Corpus es lo más grande".

En declaraciones a los medios este jueves previas a la misa y posterior procesión del Corpus Christi por las calles del Casco Histórico de la ciudad, Tolón ha manifestado que en este día los toledanos viven sus tradiciones y su "fiesta grande".

"Se me pone la carne de gallina, para mí es un día muy especial como toledana", ha aseverado, recordando que ha participado en la procesión del Corpus como concejala en la oposición, como alcaldesa y como delegada del Gobierno, estrenándose en esta ocasión como ministra.

"Para mí, y lo digo porque estoy emocionada, es un sentimiento especial y, por supuesto, seguiré estando", ha concluido, abogando por hacer que esta celebración mire "al futuro" porque "para que el futuro sea más próspero siempre hay que tener en cuenta el pasado y la historia".

"Y la historia de esta ciudad es inmensa, es grande y es hermosa", ha apostillado.