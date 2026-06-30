Tolón, sobre ser candidata en Toledo, dice estar "centrada" en el Ministerio: "Hay magníficos compañeros en el PSOE"

Archivo - La ministra de Educación, Milagros Tolón, en Toledo. - JUAN MORENO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha sido cuestionada por el futuro del PSOE en cuanto a su candidatura para recuperar la Alcaldía en la capital regional, evitando pronunciarse sobre si pedirá el voto, asegurando que está "centrada" en su cartera y añadiendo que hay "magníficos compañeros" dentro de su partido para ese postulado.

A preguntas desde los medios, ha insistido en que el PSOE está trabajando desde hace tres años por la ciudad de Toledo, añadiendo que el Gobierno de PP con Vox "lo único que hace es llevar a cabo los proyectos que nosotros dejamos en marcha con el dinero del Gobierno de Pedro Sánchez".

Así, en esta legislatura, el Gobierno "no tiene la ciudad en la cabeza y va arrastrándose" cumpliendo esos "proyectos" ya redactados por el PSOE, mientras los concejales socialistas siguen haciendo "un magnífico trabajo". "Recuperaremos la ciudad de Toledo".

Sobre la candidatura, "quien quiera presentar se podrá presentar", pero en todo caso se trabajará para "quitar" al alcalde de Toledo de la Presidencia del Ayuntamiento.

"Hay magníficos compañeros que hacen un papel importante y seguramente tendremos alcalde en los próximos doce meses", ha aseverado.