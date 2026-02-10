Tomelloso crea el I Premio de Textos Teatrales dentro de la Fiesta de las Letras, dotado con 2.000 euros

Archivo - El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro - AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO - Archivo

CIUDAD REAL 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha anunciado la creación de un nuevo galardón dentro de la emblemática Fiesta de las Letras, "joya de la corona de nuestra cultura". Se trata del I Premio de Textos Teatrales, que contará con una dotación económica de 2.000 euros y que se estrenará en esta próxima edición de 2026.

Navarro ha subrayado que el premio nace en un momento muy especial por la celebración este año del 75 aniversario de la Fiesta de las Letras, "que es la esencia de nuestra cultura y de nuestro arte", ha afirmado el alcalde, recalcando el compromiso del actual equipo de gobierno con el impulso de esta cita literaria y artística, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El premio nace, ha señalado, como respuesta a una demanda del tejido teatral local, que se puso de manifiesto durante la presentación del libro "El Teatro en Tomelloso", de Mercedes González y es fruto del compromiso del equipo de gobierno con el mundo de las artes escénicas, que en la localidad cuenta "con una grandísima afición".

El alcalde ha destacado el esfuerzo realizado durante la legislatura para fortalecer el certamen y "potenciar nuestra Fiesta de las Letras". Así lo certifica el aumento, no solo en la cuantía económica destinada a los diferentes premios, con una aportación de 7.000 euros más que en ediciones anteriores, sino también la apertura de nuevas oportunidades y temáticas".

Como ejemplo Navarro ha recordado que en 2025 se incorporó el I Certamen de Humor Gráfico José Luis Cabañas, "que fue un rotundo éxito". Ahora, incide, con la creación del I Premio de Textos Teatrales "se da un paso más" incorporando el teatro, con el que Tomelloso "tiene una estrecha vinculación".

En Tomelloso, ha subrayado, "contamos con compañías que han cosechado éxitos a nivel provincial, comarcal, regional e incluso nacional" y este certamen, que pretende ser referencia nacional, "reconoce el grandísimo trabajo que realizan", ha concluido.

Con esta nueva convocatoria, la Fiesta de las Letras continúa creciendo y consolidándose como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de Castilla-La Mancha, reforzando su vínculo con la creación literaria y artística de Tomelloso, y ahora también con las artes escénicas.