Tomelloso urge a Page a ampliar el IES García Pavón tras la compra municipal del nuevo inmueble por 317.000 euros

El alcalde denuncia que la Junta sigue sin dar respuesta a las grandes necesidades educativas de Tomelloso. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha urgido al Gobierno de Castilla-La Mancha a aceptar la cesión del inmueble comprado por el Ayuntamiento por más de 317.000 euros para acometer la ampliación del IES García Pavón del municipio, petición realizada tras la visita del delegado provincial de Educación.

Tal y como ha recordado, el Ayuntamiento adquirió el pasado 16 de diciembre de 2025 un inmueble destinado a posibilitar la ampliación del IES Francisco García Pavón, con una inversión de 317.234 euros y financiación cien por cien municipal. A día de hoy, la aceptación de la cesión continúa pendiente por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Una ampliación que, según ha señalado el alcalde, resulta "especialmente necesaria" ante la demanda existente de incrementar la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior y adaptarla a la realidad económica y empresarial de Tomelloso.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la formación relacionada con la mecánica, "santo y seña de la industria tomellosera", en una ciudad que cuenta con numerosas empresas punteras que están desarrollando proyectos relevantes en todo el mundo y que necesitan disponer de profesionales cualificados.