Torrenueva celebra una Junta Local de Seguridad ante los últimos incidentes registrados

Junta Local de Seguridad de Torrenueva. - SUBDELEGACIÓN

CIUDAD REAL 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local de Seguridad de Torrenueva ha mantenido una reunión este martes para analizar los últimos incidentes registrados en el municipio y reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los vecinos y vecinas.

Durante la reunión se ha realizado un seguimiento de los hechos ocurridos en las últimas semanas y se han analizado las actuaciones desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las medidas preventivas adoptadas para mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia, según ha trasladado la subdelegación del Gobierno en la provincia de Ciudad Real por nota de prensa.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño Caminero, ha reconocido la preocupación que determinados hechos pueden haber generado entre los vecinos, aunque ha insistido en la necesidad de analizar la situación desde los datos objetivos de criminalidad.

"Entendemos la preocupación que algunos hechos ocurridos en las últimas semanas han podido generar entre los vecinos. Hay que tomarlos en serio, pero también ponerlos en su contexto: el municipio tiene actualmente la tasa de criminalidad más baja de todo el núcleo operativo", ha señalado.

Broceño ha explicado que se ha producido un incremento de determinados hechos y que una parte de ellos podría estar presuntamente vinculada a una persona con numerosos antecedentes, que ya ha sido varias veces detenida, mientras que otros hechos continúan siendo investigados.

En este sentido, ha subrayado que las investigaciones continúan abiertas y que serán las autoridades competentes las que determinen las circunstancias y responsabilidades que correspondan en cada caso.

REFUERZO DE LA PRESENCIA POLICIAL

El subdelegado ha asegurado que, pese a los datos generales de criminalidad del municipio, "no vamos a bajar la guardia", y ha destacado que se ha reforzado la presencia policial en Torrenueva y se mantiene una vigilancia específica para prevenir y actuar ante cualquier incidencia.

La Junta Local de Seguridad ha servido asimismo para reforzar la coordinación entre el Ayuntamiento y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y analizar las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes.

David Broceño ha hecho también un llamamiento a la colaboración ciudadana y ha recordado la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo o aportar información que pueda resultar de utilidad para las investigaciones.

"Si alguien presencia un delito o dispone de información que pueda ayudar, es fundamental denunciarlo y ponerlo en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Denunciar nos permite investigar, actuar y proteger mejor a todos", ha señalado.

Desde la Subdelegación del Gobierno se recomienda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de emergencia, para comunicar hechos o información relevante y presentar una denuncia, contacte con la Guardia Civil a través del 062 o con el servicio de emergencias 112.