Acto electoral en Ossa de Montiel. - PSOE ALBACETE

ALBACETE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso, Amparo Torres, ha visitado el mercadillo de Ossa de Montiel, donde ha apelado a la necesidad de "impulsar la reindustrialización del país" y de "favorecer inversiones empresariales que generen empleo estable y actividad económica" en el medio rural.

"Nadie se va a quedar en nuestros pueblos por romanticismo. La gente se va a quedar en nuestros pueblos porque haya unos servicios públicos fuertes y porque haya oportunidades laborales", ha afirmado.

Acompañada por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Moreno, y el vicesecretario de Territorio y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Provincial, Dani Sancha, Torres ha destacado el valor del contacto directo con los vecinos y las vecinas para conocer sus preocupaciones, resolver dudas y explicar las propuestas del PSOE en materia de bienestar, protección social y desarrollo económico, ha informado este partido en nota de prensa.

La candidata ha señalado que durante la visita ha percibido una buena disposición a participar en las elecciones y ha puesto el foco en la importancia que las políticas públicas tienen para el futuro de los 87 municipios de la provincia.

En este sentido, ha defendido que el crecimiento económico debe seguir traduciéndose en mejoras concretas para la ciudadanía, especialmente mediante el fortalecimiento de los servicios públicos, la revalorización de las pensiones y la generación de oportunidades en los territorios rurales.

"En nuestros pueblos saben muy bien que o tenemos servicios públicos fuertes o no vamos a tener futuro", ha afirmado, vinculando la continuidad de los municipios a la existencia de servicios accesibles, empleo y condiciones de vida que permitan desarrollar proyectos personales y familiares.

La cabeza de lista socialista ha dedicado especial atención a las oportunidades que pueden representar para el medio rural las grandes transformaciones económicas y tecnológicas, particularmente la transición energética, la transición ecológica y la digitalización.

A su juicio, estos procesos deben convertirse en "instrumentos de desarrollo territorial", favoreciendo la implantación de empresas, la actividad industrial y la creación de puestos de trabajo en municipios que cuentan con recursos y potencial para participar en las nuevas actividades económicas.

Por su parte, Patricia Moreno ha explicado que la agrupación socialista de Ossa de Montiel ha instalado un punto informativo en el mercadillo para acercar la campaña electoral a la ciudadanía y facilitar el intercambio de opiniones sobre las próximas elecciones generales.

La portavoz municipal ha destacado la tradición participativa de la localidad y ha agradecido la presencia de Torres y Sancha para compartir propuestas y conversar con la gente.