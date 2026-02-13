Un total de 21 espectáculos en la programación de la Feria de Artes Escénicas y Música de C-LM en 2026

En el proceso de evaluación han participado tanto compañías de Castilla-La Mancha como de otras comunidades autónomas. - JCCM

TOLEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la resolución por la que se solventa la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos destinadas a participar en la Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, que se celebrará en 2026.

A esta convocatoria se han presentado un total de 415 propuestas procedentes de compañías y entidades del sector. De ellas, siete fueron inadmitidas y una anulada, por lo que finalmente se valoraron 408 propuestas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En el proceso de evaluación han participado tanto compañías de Castilla-La Mancha como de otras comunidades autónomas. Del total de propuestas valoradas, 74 correspondían a compañías de la región y 334 a compañías no procedentes de Castilla-La Mancha. Por disciplinas, se han analizado 250 propuestas de teatro, 71 de música, 45 de danza y ballet y 42 de circo.

Tras el proceso de selección, han sido elegidos un total de 21 espectáculos para formar parte de la programación de la Feria en 2026. De ellos, nueve corresponden a compañías de Castilla-La Mancha, todos en la modalidad de teatro. En cuanto a las compañías de fuera de la región, han sido seleccionados doce espectáculos: seis de teatro, dos de música, tres de danza y uno de circo.

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, ha señalado que XXX Feria de Artes Escénicas y Música "se consolida como un espacio de referencia para la exhibición y difusión de la creación escénica, favoreciendo el encuentro entre profesionales del sector, programadores y público y contribuyendo al impulso y proyección de las artes escénicas y musicales en la región y en el conjunto del país".

APERTURA PLAZO FERIA DE ARTES ESCÉNICAS

De otro lado, la responsable de Cultura y Deportes ha avanzado que el próximo lunes se abre el plazo de inscripción a la XXX Feria de Artes Escénicas y Música de Castilla-La Mancha, que se celebrará en Albacete los días 13, 14, 15 y 16 de abril de 2026.

Dicho plazo contará con un proceso de acreditación abierto a las personas profesionales del sector de las artes escénicas y la música, que podrán inscribirse desde el lunes 16 de febrero hasta el jueves 12 de marzo a través del formulario disponible en la web. Cada entidad podrá acreditar a un máximo de dos representantes, mientras que la organización invitará a una sola persona representante por entidad.