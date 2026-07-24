Un total de 21 medios y 95 personas trabajan la extinción del incendio declarado en Retuerta del Bullaque

Incendio forestal en Retuerta del Bullaque - INFOCAM

CIUDAD REAL, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 medios --dos aéreos y 18 terrestres-- y 95 personas trabajan en las labores de extinción del incendio declarado este jueves en el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).

A las 12.54 horas de ayer, un vigilante fijo detectaba un incendio en la Finca Las Cebras de la localidad ciudadrealeña. Hasta 54 medios y 228 personas han llegado a participar en este fuego que se encuentra en nivel 0.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, tras la celebración de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está siguiendo "muy de cerca" lo que está pasando en el incendio forestal de Retuerta del Bullaque, en los Montes de Toledo.

Según ha asegurado, "se ha estado trabajando duramente con el flanco derecho y la cabeza, pero ahora hay que seguir trabajando en todo el flanco izquierdo". Además, se está haciendo una labor de seguimiento para ver cómo va evolucionando.

De momento, el incendio sigue en situación operativa cero y no hay ninguna infraestructura ni población amenazada. "Tenemos que ir haciendo un seguimiento de su posible evolución. Y ahora ya se están desplazando los medios aéreos para empezar a trabajar en el mismo".

ALMOROX

Con respecto al incendio forestal de Almorox, ha recordado que se ha trabajado conjuntamente en un mando unificado con la Comunidad de Madrid. La situación en Castilla-La Mancha es "muy buena, es muy positiva". "Toda la parte de Castilla-La Mancha está perimetrada, está tranquila, sin actividad de fuego".

"Nuestros equipos están trabajando en la Comunidad de Madrid bajo ese mando unificado, trabajando en flanco izquierdo y en cabeza, ayudando a la contención del mismo".

Ha dicho el viceconsejero que Castilla-La Mancha también está "muy pendiente" de las noticias que llegan a través del Centro Nacional de Emergencias.

Con respecto a la situación operativa 3, ha dicho, la región ha ofrecido "una serie de capacidades para que estén disponibles" y "vamos a ver si a lo largo del día podemos movilizar un equipo para ayudar y tratar de paliar la situación que hay entre Ávila y Madrid".