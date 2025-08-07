Un total de 21 personas fallecieron en accidentes de trabajo en C-LM durante los primeros seis meses del año

Archivo - Un jardinero, a 29 de mayo de 2025 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 personas perdieron la vida en accidente laboral en los seis primeros meses del año en Castilla-La Mancha, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, hubo 17 fallecimientos en en accidentes de trabajo durante la jornada laboral, mientras que las otras cuatro muertes se produjeron por accidentes in itinere.

En cuanto a los accidentes en jornada, en total hubo 12.131, de los que, además de los ya mencionados 17 mortales, hubo 12.023 leves y 91 graves.

En lo que se refiere a los accidentes in itinere, el total fue de 1.022 accidentes, de los que 1.011 fueron leves, 7 graves y los ya citados 4 mortales.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, un total de 363 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los primeros seis meses del año, tres más que en igual periodo de 2024, lo que en términos relativos implica un incremento del 0,8%.

De acuerdo con las cifras del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en junio tras registrarse 295 fallecidos, cuatro menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa) con resultado de muerte aumentaron hasta un total de 68 fallecidos, siete más que entre enero y junio del año anterior.

La mayor parte de los accidentes mortales en jornada de trabajo durante el primer semestre del año se produjeron por infartos y derrames cerebrales (126), golpes por la caída de un trabajador (49), accidentes de tráfico (39) y quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (39), entre las principales causas.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 133, con un descenso de 21 personas frente a 2024.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con 87 fallecidos, 17 más que en 2024, mientras que en la industria y el sector agrario se mantuvieron con la misma cifra de 48 y 27 fallecidos, respectivamente.

El índice de incidencia de accidentes mortales (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta junio un 3,2%, con descensos del 15,3% en servicios; del 1,4% en agrario y del 1,5% en el industrial, mientras que registró una subida del 21,3% en construcción.

La estadística de Trabajo revela además que de los 363 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta junio, 334 eran asalariados, tres más que en igual periodo del año anterior, mientras que 29 fallecidos eran trabajadores autónomos, misma cifra que el año pasado.

BAJAN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 2,7% en los seis primeros meses del año, hasta un total de 298.418, de los que 256.071 se produjeron en el centro de trabajo (-3,1%) y 42.339 fueron accidentes 'in itínere', con un retroceso interanual del 0,1%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 1.800 hasta mayo, un 1,3% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 13%, hasta los 435.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 3,1%, hasta un total de 253.976, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 0,1%, hasta los 41.836.

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta junio 13.688 accidentes laborales con baja, un 15,1% menos que en igual periodo de 2024, con 12.703 siniestros en jornada de trabajo (-15,7%) y 985 'in itínere', un 5,5% menos.