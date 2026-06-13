Un total de 26 integrantes de agrupaciones de Protección Civil de C-LM se forman en situaciones de riesgo eléctrico - JCCM

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 miembros de distintas agrupaciones de Protección Civil de la región han participado en el curso 'Introducción al riesgo eléctrico', en el que han adquirido los conocimientos adecuados para saber cómo actuar en aquellas situaciones de emergencia que se producen en instalaciones eléctricas. Además, otro de los objetivos, ha sido aprender a intervenir en aquellos incidentes donde la electricidad puede suponer un riesgo extra a la dificultad de la actuación.

Esta actividad se ha desarrollado en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo perteneciente a la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, y a cuyo inicio ha asistido el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, quien ha destacado la importancia de este tipo de formación, con el fin de preparar al voluntariado de Protección Civil ante cualquier escenario de riesgo, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para ello, se ha contado con la colaboración de formadores del Grupo Iberdrola dentro del Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital e I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, sobre colaboración, comunicación y coordinación en situaciones de emergencia.

Durante el inicio del curso, Puig ha tenido ocasión de hacer entrega a Tomás García, responsable del Centro de Operaciones de Iberdrola y que se jubila en los próximos días, de un obsequio de la Dirección General por su colaboración desde hace años en este tipo de actuaciones formativas dirigidas al voluntariado de Protección Civil.

En este curso se ha proporcionado al alumnado los principales métodos de autoprotección en este tipo de incidentes, así como las mejores maneras de realizar rescates en lugares o situaciones donde las descargas eléctricas pueden ser un serio problema.

Para tal fin, esta actividad ha tenido como objeto ofrecer a los alumnos y alumnas aquellos conocimientos técnicos necesarios para hacer frente a este tipo de riesgo; así como capacitarles para poder llevar a cabo intervenciones en instalaciones eléctricas.

Este curso, en su vertiente meramente teórica, ha abordado conceptos como las magnitudes eléctricas, los accidentes de origen eléctrico y sus causas, los efectos de la corriente en el organismo, el material de aislamiento y la seguridad y los procedimientos de actuación, entre otros.

La importancia de esta actividad formativa es esencial para que los miembros de los grupos de actuación de rescate y extinción puedan llevar a cabo intervenciones, en las que es imprescindible actuar en un entorno con líneas de alta tensión en funcionamiento.

Los alumnos que han cursado esta actividad formativa son miembros de las agrupaciones de Protección Civil de Aguas Nuevas, de la provincia de Albacete; Valdepeñas, en Ciudad Real; Cabanillas del Campo, Mondéjar y Pastrana, de Guadalajara; Cañizares. en Cuenca; y los municipios toledanos de Cedillo del Condado, Consuegra, Esquivias, Palomeque, Valmojado y Yuncler.