Un total de 30 bodegas de 23 municipios compiten en el XXXII Concurso de Vinos de Cuenca

Presentación del XXXII Concurso de Vinos de Cuenca. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El miércoles 10 de junio tendrá lugar en el recinto ferial La Hípica de Cuenca la XXXII edición del Concurso de Vinos de Cuenca, que contará con la participación de 30 bodegas de 23 municipios.

En total, serán 153 los vinos que optan a las distintas categorías de este concurso en el que la Diputación ha invertido más de 53.000 euros, según ha informado el presidente de la Institución provincial, Álvaro Martínez Chana, durante la presentación de este evento.

Las instalaciones del Ivicam en Tomelloso han sido el escenario de las catas en las que se ha juzgado a los participantes y en la organización, además de la Diputación, han colaborado el colegio regional de enólogo y las denominaciones de origen con representación en la provincia de Cuenca.

El encargado de conducir la entrega de premios será el periodista Jorge Jaramillo, presentador de CMM Media y "todo un referente de la información agraria de esta tierra", en opinión de Martínez Chana.

Martínez Chana ha recordado que el Concurso de Vinos de Cuenca "busca llegar a mayores mercados, ya que la calidad ha mejorado muchísimo" y por ello uno de sus objetivos es que los caldos de la provincia tengan visibilidad en revistas especializadas del sector.

En su opinión, se está haciendo un buen trabajo y pone como prueba que Cuenca es la quinta provincia exportadora de vinos de España en cuanto a volumen y se refiere, superando recientemente a Toledo y Albacete.

En la presentación también ha participado la diputada de Ferias, Mayte Megía, que ha recalcado que este concurso "es más que una entrega de premios, es una oportunidad para dar visibilidad a tanta gente que trabaje en el sector y seguir proyectando la imagen de Cuenca dentro y fuera de nuestra provincia".

ANIVERSARIO DE LA LEY DE DESPOBLACIÓN

Además, Martínez Chana se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación. al quinto aniversario de la Ley contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, "envidiable y muy replicada en otros territorios a nivel europeo", según el dirigente provincial, que considera que en esta tierra "está mostrando su utilidad", porque "nos está sirviendo al resto de administraciones para poder poner en marcha también determinadas iniciativas que complementen todo aquello que recoge la ley".

En su opinión, "los datos están ahí, porque el año pasado superábamos los 200.000 habitantes, hemos crecido casi un 1,7% respecto a 2019, cuando nos hicimos cargo del Gobierno de la Diputación". "Son más de 3.200 personas más en nuestra provincia y ese es nuestro mejor aval, sabiendo que esto es una carrera de fondo", ha añadido Martínez Chana.

Finalmente, el presidente de la DIputación de Cuenca ha apuntado que este crecimiento se ha visto en las comarcas de la Serranía y la Alcarria, pero no en La Mancha, por lo que se ha preguntado "si también tendríamos que analizar las iniciativas que los gobiernos municipales ponen en marcha".