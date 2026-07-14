Un total de 32 niños y niñas ucranianos pasarán el verano con familias de acogida de la provincia de Ciudad Real

Recepción en la Diputación de Ciudad Real a los 32 niños y niñas ucranianos que pasarán el verano con familias de acogida de la provincia dentro del programa que impulsa la Asociación Crean. - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha recibido este martes en el Palacio Provincial a los 32 niños y niñas ucranianos que pasarán el verano con familias de acogida de la provincia dentro del programa que impulsa la Asociación Ciudad Real en Ayuda al Niño (Crean), una iniciativa solidaria que desde hace más de tres décadas permite a menores procedentes del entorno de la central nuclear de Chernóbil disfrutar del verano en un entorno saludable y seguro.

En la actualidad, además de las secuelas derivadas del accidente nuclear, el programa ofrece un respiro a menores marcados por las consecuencias de la guerra que inició Rusia contra Ucrania hace cuatro años, ha informdo la Diptación en nota de prensa.

En el acto también han participado la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo; el presidente de Crean, Ignacio Cabrerizo; y la vicepresidenta responsable del Área de Atención a las Personas de la Diputación, Encarnación Medina, quien ha dado la bienvenida a los asistentes.

Valverde ha trasladado, en primer lugar, un afectuoso saludo a los menores ucranianos, a quienes ha deseado una feliz estancia en la provincia de Ciudad Real, destacando que llegan a "una tierra de acogida" donde la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan forman parte de la identidad de sus vecinos.

Ha asegurado que, aunque los niños no entendieran sus palabras, sí comprenderán durante estas semanas el cariño y la hospitalidad que recibirán de las familias manchegas.

Ha expresado su reconocimiento a la Asociación Crean y, de manera especial, a su presidente, Ignacio Cabrerizo, por mantener viva una iniciativa que requiere del compromiso constante de personas dispuestas a dedicar tiempo y esfuerzo para que cada verano estos menores puedan disfrutar de unas semanas alejados de las dificultades que padecen en su país.

Ha recordado que el programa nació para ayudar a niños afectados por la proximidad al accidente nuclear de Chernóbil y que hoy continúa siendo igualmente necesario a causa de la guerra que asola Ucrania. Un conflicto que, según ha señalado, ha convertido la vida cotidiana de estos menores en un escenario de incertidumbre, miedo y sufrimiento del que necesitan escapar, aunque solo sea temporalmente.

Valverde ha puesto en valor la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano ante las sucesivas tragedias que ha tenido que afrontar y ha lamentado que los más vulnerables, especialmente los niños, los mayores y los enfermos, sean quienes soportan las consecuencias de una guerra de la que no son responsables.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que el llamamiento realizado por Crean permita aumentar el número de familias colaboradoras para que en futuras ediciones puedan ser acogidos más menores, con el objetivo de alcanzar los 50 participantes.

El presidente de la Diputación ha dedicado una parte muy importante de su intervención a agradecer la generosidad de las 32 familias de acogida, asegurando que constituyen el verdadero pilar del programa. Ha reconocido que abrir las puertas de un hogar supone alterar la rutina familiar y asumir un compromiso que solo es posible gracias a la solidaridad de quienes deciden compartir parte de su vida con los menores ucranianos.

Ha afirmado que ese gesto refleja el carácter acogedor de la sociedad manchega y ha señalado que, siguiendo el ejemplo de los valores universales representados por Don Quijote, las familias ofrecen ayuda y esperanza a quienes atraviesan situaciones especialmente difíciles.

Asimismo, ha destacado que estas convivencias generan vínculos afectivos que permanecen en el tiempo. Y ha recordado que muchas familias mantienen el contacto con menores acogidos en años anteriores gracias a los actuales medios de comunicación, relaciones que, según ha dicho, perduran mucho después de finalizar el verano.

Finalmente, Valverde ha subrayado que el papel de las instituciones consiste en respaldar económicamente aquellas iniciativas que mejoran la vida de las personas, aunque ha insistido en que el verdadero mérito corresponde a quienes las hacen posibles desde el compromiso personal.

Ha añadido que apoyando programas como éste se contribuye a construir una sociedad más solidaria y comprometida con quienes más lo necesitan tras reiterar que el Palacio Provincial es la casa de todos los ciudadanos de la provincia. También ha deseado a los menores y a sus familias una estancia de feliz convivencia, tranquilidad y buenos recuerdos.

Por su parte, el presidente de Crean ha agradecido el respaldo constante que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Ciudad Real prestan cada año al programa, tanto desde el punto de vista institucional como económico. Ha explicado que la acogida continúa sustentándose en dos realidades que siguen marcando la vida de estos menores: las consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil y la guerra que sufre Ucrania.

Ha recordado que todas las familias asumen el compromiso de garantizar que los menores sean sometidos a las revisiones médicas correspondientes a través del SESCAM para controlar posibles secuelas derivadas de la radiación y, al mismo tiempo, ofrecerles un entorno de paz, tranquilidad y convivencia familiar alejado de las explosiones, las sirenas y los refugios que forman parte de su día a día.

Cabrerizo ha insistido en que las familias de acogida constituyen el elemento esencial sobre el que se sostiene el programa, ya que sin ellas sería imposible hacerlo realidad pese al apoyo de las administraciones y de la propia asociación. Además, ha hecho referencia a que este verano participan 32 menores acogidos por otras tantas familias y ha confiado en seguir creciendo hasta alcanzar el medio centenar de niños en próximas campañas.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real ha trasladado la bienvenida del alcalde, Francisco Cañizares, quien no ha podido asistir por motivos de agenda, y ha agradecido al presidente de la Diputación que un año más haya abierto las puertas del Palacio Provincial para celebrar esta recepción.

Galisteo ha definido el programa de acogida de CREAN como una auténtica seña de identidad de Ciudad Real y ha asegurado que la ciudad es un lugar acogedor en el que los menores podrán disfrutar de un amplio programa de actividades y desconectar durante unas semanas de la difícil realidad que viven en su país.

También ha expresado un agradecimiento especial a las familias de acogida por su generosidad y entrega. Ha subrayado que gracias a ellas esta iniciativa solidaria puede seguir desarrollándose después de más de treinta años. Asimismo, ha reiterado la plena disposición del Ayuntamiento para continuar colaborando con el programa y atender cualquier necesidad que pueda surgir.

La vicepresidenta responsable del Área de Atención a las Personas de la Diputación, Encarnación Medina, ha sido la encargada de abrir el acto dando la bienvenida a los menores, a sus familias y a los representantes de CREAN. Ha trasladado la satisfacción de la institución provincial por volver a recibirlos en el Palacio Provincial y ha agradecido tanto a la asociación como a las familias de acogida el trabajo y el compromiso que hacen posible, un año más, que estos niños disfruten de unas vacaciones en la provincia de Ciudad Real.