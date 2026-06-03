Un total de 38 zonas naturales autorizadas se abren al baño en las cinco provincias de Castilla-La Mancha

Zona de baño en Castilla-La Mancha - JCCM

TOLEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del mes de junio, Castilla-La Mancha inicia la temporada de baño con 38 zonas naturales autorizadas en las cinco provincias, distribuidas en 24 municipios e integradas en las demarcaciones hidrográficas del Júcar, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Así lo ha destacado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, quien ha puesto en valor que la Comunidad Autónoma cuenta con "una red amplia, segura y vigilada de espacios naturales" donde la ciudadanía "puede refrescarse, pasar el día en familia o con amigos y disfrutar del verano en plena naturaleza".

Se trata de "enclaves de gran riqueza paisajística y medioambiental" como las Lagunas de Ruidera, el río Júcar, el embalse de Entrepeñas, el río Tajo o las Lagunas de Villafranca de los Caballeros, ha señalado Padilla.

La portavoz ha expresado que cuentan con control y vigilancia sanitaria durante toda la temporada. Así, la Consejería de Sanidad desarrolla cada año el Programa Regional de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Uso Recreativo, que permite comprobar la calidad del agua, revisar las instalaciones y supervisar el entorno de las zonas de baño, tal y como ha informado la Junta en nota de prensa.

Este programa incluye evaluaciones presenciales de la playa y del agua, toma de muestras y análisis en la red de Laboratorios de Salud Pública, donde se controlan los parámetros microbiológicos exigidos por la normativa vigente. Además, también se vigilan otros parámetros biológicos, como cianobacterias y microcistinas, a través del Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

Padilla ha señalado que, a partir de estos controles, la Consejería de Sanidad emite informes sobre la aptitud de baño de las aguas cada 15 días hasta el final de la temporada, previsto para el 15 de septiembre, de manera que quede garantizada la vigilancia continua durante todo el verano.

ZONAS AUTORIZADAS

Por provincias, la portavoz ha expresado que Albacete cuenta con ocho zonas de baño; Ciudad Real, con diez; Cuenca, con ocho; Guadalajara, con ocho; y Toledo, con cuatro.

En Albacete se controlan varias zonas en las lagunas del municipio de Ossa de Montiel, dentro del Parque de las Lagunas de Ruidera, y una en el río Júcar, en Alcalá del Júcar.

En Ciudad Real, las zonas se reparten entre el río Bullaque, el pantano de Carboneras y el entorno de las Lagunas de Ruidera.

En la provincia de Cuenca, las zonas autorizadas se localizan en espacios como el embalse de Buendía, el río Guadiela, la laguna del Tobar, el río Escabas, el embalse de la Toba, el río Cuervo y el río Júcar.

En Guadalajara, se sitúan en el río Tajo y en los embalses de Entrepeñas, Alcorlo, Pálmaces de Jadraque y Bolarque.

Por su parte, Toledo cuenta con tres zonas en las Lagunas de Villafranca de los Caballeros y una en el embalse de Cazalegas, en Talavera de la Reina.

Asimismo, Padilla ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía para que estos espacios puedan disfrutarse con seguridad. Para ello, ha recomendado respetar siempre la señalización y las indicaciones instaladas en estos parajes, así como extremar la precaución en zonas donde la profundidad pueda variar por las condiciones del terreno o por cambios en el caudal de ríos y arroyos. En este punto, ha insistido en que, ante crecidas del caudal o corrientes que puedan comprometer la seguridad de las personas, la recomendación es evitar el baño.

Por último, la portavoz del Gobierno regional ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos, cuyo papel "es esencial para mantener las condiciones de limpieza y salubridad" de las playas interiores y colocar la información necesaria.

La ciudadanía puede consultar el estado de estas zonas de baño tanto en el sistema nacional de información sanitaria NÁYADE como en la página web de Sanidad Castilla-La Mancha.