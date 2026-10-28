Un total de 54 cuerpos ya han llegado desde Urda a institutos forenses de C-LM, que iniciarán las autopsias este jueves

Llega el primer vehículo con los primeros fallecidos del accidente ferroviario de Urda al Instituto de Medicina Legal de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya un total de 52 cuerpos de personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado recibido por Europa press. De ellos, los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 8 autopsias.

Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido este miércoles tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Además de la recepción de los 52 cuerpos en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, otros dos cuerpos de fallecidos como consecuencia del accidente ferroviario se encuentran ya en el Instituto de Medicina Legal de Ciudad Real, tras su traslado desde los hospitales de Ciudad Real y Alcázar de San Juan donde habían ingresado previamente como heridos.

La previsión es que la identificación de los fallecidos empiece a realizarse en la mañana de este jueves. A esta hora las cinco comitivas judiciales se encuentran trabajando en la zona del siniestro para el levantamiento de otros posibles fallecidos.

Por otra parte, y hasta las 20.30 horas de hoy, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 29 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario. De ese número de denuncias, 13 se han registrado en Madrid, 9 en Toledo y 7 en Sevilla.

Las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil permanecerán activas durante toda la noche para seguir recogiendo denuncias de desaparición.