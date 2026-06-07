Un total de 9.976 estudiantes en Castilla-La Mancha realizarán los exámenes de la PAU desde este lunes

Examen, alumno, PAU - JCCM

TOLEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.976 estudiantes comenzarán este lunes, día 8 de junio, los exámenes correspondientes a la convocatoria ordinaria de 2026 de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Castila-La Mancha (UCLM).

A estos estudiantes hay que sumar otros 1.559 de la provincia de Guadalajara que iniciaron la PAU el lunes día 1 junio en la Universidad de Alcalá (UAH) en la capital alcarreña, por lo que el número total de estudiantes castellanomanchegos que concurren este año a la PAU asciende a 11.535.

La convocatoria de 2026 registra un crecimiento significativo respecto al año anterior, con 425 estudiantes más en las provincias adscritas a la UCLM y otros 179 más en Guadalajara, lo que supone un aumento global de 604 alumnos, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, la UCLM ha constituido 33 tribunales distribuidos por instalaciones de la propia Universidad y por 14 Institutos de Educación Secundaria en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, acercando la realización de los exámenes al alumnado de todo el territorio regional.

Las pruebas se desarrollarán durante los días 8, 9 y 10 en la UCLM mientras que en la UAH las pruebas se han venido desarrollando desde el día 1 hasta el 4 de junio.

En el caso de la UCLM, el alumnado podrá conocer sus notas a partir de las 19.00 horas del 12 de junio a través de un correo electrónico que recibirán en sus cuentas personales o consultándolo directamente en la aplicación de la PAU de la UCLM. El alumnado de Guadalajara podrá conocer sus calificaciones el 11 de junio, a partir de las 12.00 horas.

La PAU de 2026 mantiene una estructura similar a la del pasado año, si bien incorpora ajustes derivados del proceso de armonización impulsado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para reforzar la homogeneidad de las pruebas en los distintos distritos universitarios del país.

El Gobierno de Castilla-La Mancha desea trasladar un mensaje de ánimo y confianza a todos los estudiantes que afrontan estos días una prueba decisiva para su futuro académico, reconociendo también el trabajo desarrollado por los equipos docentes, las familias y el personal encargado de la organización de los exámenes.