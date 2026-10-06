Un total de tres empresas han sido invitadas a ejecutar la primera fase de la futura Vía Verde de Tarancón

CUENCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres empresas han sido invitadas a la licitación para la construcción de la primera fase de la futura Vía Verde que pasará por Tarancón, un procedimiento que la ley permite después de que quedara desierto el primer intento de adjudicar estos trabajos, que se enmarcan en el denominado Plan XCuenca de integración urbana de los terrenos ferroviarios de la antigua línea de tren convencional.

A preguntas de los medios de comunicación, durante la presentación del II Congreso Nacional de Hermandades de la Resurrección de España, el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, ha informado de la situación de esta licitación de la que se encarga la Diputación Provincial de Cuenca.

El primer edil taranconero cree que los técnicos ya están estudiando las propuestas de estas entidades "y yo espero que a final de semana se conozca la empresa adjudicataria".

Carrizo ha recordado primer paso incluye la eliminación de los pasos a nivel de Tarancón y la adecuación del que sería el primer tramo de esta vía verde, que dará un servicio cicloturístico al trazado de la línea ferroviaria ahora en desuso y espera que esté lista para el mes de mayo.

El alcalde de Tarancón también ha repasado los avances de la futura sede de la Fundación Antonio Pérez en Tarancón, que espera que pueda abrir sus puertas en enero de 2027.

Además, se ha referido al encuentro de la Copa del Rey de fútbol que enfrentará al CF Tarancón con un Primera División, el Levante.

Carrizo ha explicado que el Ayuntamiento va a destinar 50.000 euros a mejorar la iluminación del estadio municipal, un requisito que exigía la Real Federación Española de Fútbol y ha asegurado que el club está valorando poner gradas supletorias "que garanticen la seguridad de los asistentes".

"QUE NO NOS QUITEN LAS PENSIONES, QUE ESTOY A UN PASO DE ELLAS"

En otro orden de asuntos, el alcalde taranconero también ha comentado el adelanto electoral al 29 de noviembre, que en su opinión ha sido una decisión "acertadísima", porque va permitir que en mayo "los ciudadanos vayan con una expectativa más cercana de lo que hemos hecho los alcaldes y presidentes de las comunidades autónomas".

Preguntado sobre qué le pide al próximo Gobierno, Carrizo ha bromeado respondiendo que, "sobre todo, que no nos quiten las pensiones, porque yo estoy a un paso de ellas", antes de pedir, más solemne, "sentido común y pensamiento de Estado".