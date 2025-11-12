Trabajadoras de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Toledo irán a la huelga si no cobran el salario que les adeudan

Las trabajadoras de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Toledo irán a la huelga si no cobran el salario que les adeudan. - CCOO

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Toledo irán a la huelga si no cobran el salario que les adeudan. A través de CCOO, las 54 trabajadoras de las tres escuelas infantiles municipales han iniciado el proceso de mediación previo a la huelga por el impago de parte de sus retribuciones. Les adeudan la mitad de la nómina de octubre y desconocen si cobrarán noviembre.

El sindicato CCOO ha exigido a la empresa concesionaria que abone el dinero que adeuda a sus trabajadoras y al Ayuntamiento de Toledo el cumplimiento de sus obligaciones ya que "su decisión de externalizar el servicio es el que está provocando esta situación".

Las tres escuelas infantiles municipales de Toledo están gestionadas por la empresa Servicios Infantiles La Casita de Chocolate S.L., la cual, según CCOO, "ha incumplido" su obligación del abono completo de las nóminas a las trabajadoras y no existe ninguna certeza de que vaya a hacer frente al pago de los meses venideros. La dirección de la empresa, por su parte, achaca al Ayuntamiento de Toledo la responsabilidad por el impago de las facturas. "Situación que viene repitiéndose en los últimos años".

Comisiones Obreras, tras las asambleas realizadas con las trabajadoras, ha iniciado los trámites para la convocatoria de huelga que se llevará a cabo si las trabajadoras no cobran sus nóminas. "La mediación previa a la huelga se realizará en el Jurado Arbitral Laboral de Toledo y se ha citado tanto a la empresa como al Ayuntamiento, pues ambos son responsables del impago de los salarios a las trabajadoras, uno como empleador y otro como responsable final del servicio", indica Luis Gutiérrez, responsable de Enseñanza privada de CCOO Toledo.

"Desde CCOO de Toledo exigimos a la empresa que abone el dinero que adeuda a sus trabajadoras pero también al Ayuntamiento el cumplimiento de sus obligaciones".

CCOO lamenta que, una vez más, estas situaciones se produzcan en servicios públicos externalizados donde las administraciones ceden la prestación a empresas que, exclusivamente, vienen a enriquecerse y, cuando surge cualquier problema, se desentienden siendo las trabajadoras, una vez más, el eslabón más débil que acaba financiando con su salario la deuda de la empresa.

CCOO solicita mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de estas escuelas infantiles a las que se exige una titulación superior y tienen la enorme responsabilidad de la educación y cuidado de nuestros hijos e hijas a cambio de un salario que apenas supera el salario mínimo interprofesional.

Está previsto que el año que viene el Ayuntamiento de Toledo saque a licitación este servicio, por eso CCOO exigirá una mejora clara de las condiciones de las trabajadoras o la gestión directa del mismo asumiendo como personal propio municipal a la totalidad de la plantilla como ya han hecho otros municipios con magníficos resultados tanto para las arcas municipales como para las condiciones laborales de las trabajadoras.