Trabajadores desconvocan la huelga en Brahm tras sellar un preacuerdo para firmar el convenio colectivo

Archivo - Concentración de trabajadores en la empresa Brahm (Manzanares). - UGT - Archivo

CIUDAD REAL 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Comité de Empresa y dirección de Brahm --multinacional dedicada a la fabricación de componentes de automóvil, maquinaria agrícola y defensa--, han alcanzado un preacuerdo para la firma del convenio colectivo que pone fin a varios meses de movilizaciones y protestas por la mejora de las condiciones laborales de las 150 personas que componen la plantilla.

Según informa UGT, el preacuerdo contempla subidas salariales del 3,5% para 2026; del 3,3% para 2027; y del 3,3% para 2028, así como una cláusula de revisión salarial del 0,5% con carácter retroactivo para cada uno de estos tres años, unos términos que, en materia retributiva, "están en la línea de lo marcado por el Convenio Colectivo del Metal de la Provincia de Ciudad Real", tal y como reclamaba la parte sindical.

El Comité de Empresa agradece el apoyo recibido por los trabajadores y trabajadoras de Brahm Manzanares sin cuya determinación y disposición no habría sido posible el preacuerdo.