Trabajadores del sector de la logística de Guadalajara están llamados a la huelga del 28 de octubre al 2 de noviembre

Asamblea de delegados del sector de la logística en Guadalajara. - UGT

GUADALAJARA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado que, tras la asamblea celebrada y con un apoyo unánime por parte de los delegados sindicales, los trabajadores y trabajadoras del sector de Logística de Guadalajara están llamados a la huelga del 28 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive.

La protesta, convocada por UGT y que afecta a más de 45.000 personas en la provincia, se produce después de "meses de bloqueo" por parte de la patronal en las negociaciones del convenio colectivo, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, sindicato que ostenta la mayoría de la representación, considera que a estos trabajadores y trabajadores "no les queda más remedio que defender sus derechos mediante la huelga", demandas que, según apunta, pasan por cuestiones que "son de justicia social" en un sector que representa el 25% del PIB de la provincia y que "no deja de obtener grandes beneficios".

FeSMC UGT exige un incremento salarial de, al menos, el 6%, así como la implantación progresiva de una nueva paga extraordinaria. También una reducción de las horas de trabajo anuales --actualmente se alcanzan las 1.800, por encima de la media nacional--, racionalizando unas jornadas que, también debido a las horas extras y a la ausencia de descansos adicionales, llegan a ser "extenuantes".

Aumentar el plus de sábados, domingos y festivos y la contratación con carácter indefinido de las plantillas de las empresas de trabajo temporal son otras de las reclamaciones que eleva el sindicato.

"No estamos pidiendo lujos, solo los avances que estos trabajadores y trabajadoras se merecen. Creemos que a la patronal le hemos dado tiempo suficiente para plantear propuestas serias y alcanzar un entendimiento. En la mediación de la semana pasada demostró que no está dispuesta a acercar posturas ni a mejorar las condiciones", han criticado desde UGT.