Trabajan para resolver una avería que afecta al suministro de agua en todos los municipios aguas abajo de Yunquera

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe trabaja para resolver una avería que afecta al suministro de agua en todos los municipios aguas abajo de Yunquera. - MAS

GUADALAJARA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe está trabajando en resolver una avería que afecta al suministro de agua en todos los municipios aguas abajo de Yunquera de Henares (Guadalajara). La incidencia se está abordando desde esta misma mañana "con la máxima diligencia para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible".

La Mancomunidad ha trasladado en nota de prensa que se ha producido una avería en Yunquera de Henares, localizada junto al canal, lo que está permitiendo que gran parte del agua procedente de la rotura esté siendo contenida y reconducida en la propia infraestructura.

Desde el primer momento, los equipos técnicos y operarios de la MAS se encuentran trabajando sobre el terreno con la máxima diligencia y coordinación para reparar la incidencia y restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

Esta avería ha provocado la interrupción del suministro de agua desde Yunquera de Henares hacia los municipios situados aguas abajo, en dirección al Corredor del Henares. El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, se ha desplazado esta misma mañana al punto afectado para conocer de primera mano la evolución de los trabajos, acompañado por el alcalde de la localidad, Lucas Castillo.

Desde la Mancomunidad se quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, subrayando que "todos los recursos disponibles están siendo movilizados para resolver la incidencia a la mayor brevedad posible y minimizar las molestias ocasionadas". Asimismo, se continuará informando puntualmente de cualquier novedad relevante. La MAS agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta situación excepcional.