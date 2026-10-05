Trabajos de limpieza de agua y barro en Ledaña tras el episodio de fuertes tormentas de este domingo

Trabajos de limpieza en Ledaña. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ledaña trabaja desde primera hora de la mañana para que el pueblo recupere la normalidad después de ver este domingo un episodio de lluvias muy intensas, con más de 60 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

La fuerte precipitación provocó la entrada de agua en algunas viviendas, terrazas de establecimientos y diferentes zonas del municipio, además de arrastrar barro y piedras por las calles y ocasionar inundaciones, pero el Ayuntamiento ha confirmado, a través de las redes sociales, de que no se han producido daños personales ni materiales de consideración.

Vecinos y bomberos están colaborando en unos trabajos que comenzaron tras las tormenta de anoche, con labores de limpieza, retirada de barro y piedras y adecuación de los espacios.

Durante las primeras horas del lunes se ha trabajado especialmente en las zonas de mayor tránsito y uso, como la entrada del colegio, la carretera y la plaza, con el objetivo de que la actividad diaria pueda continuar con la mayor normalidad y tranquilidad posible.

"Queremos agradecer enormemente la colaboración y disposición de todas las personas que han ayudado durante estas horas", ha manifestado públicamente el Ayuntamiento.