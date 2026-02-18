El tráfico entre Bisagra y Tavera quedará cortado desde el próximo lunes por las obras en el toledano parque de la Vega

Archivo - Foto del proyecto en el parque de La Vega. - PSOE - Archivo

TOLEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo va a iniciar una nueva fase de las obras del entorno de la Vega con el corte al tráfico entre las rotondas de Bisagra y Tavera, a partir de las 7.00 horas del próximo lunes, 23 de febrero.

En cuanto a la movilidad peatonal, debido a la demolición de la acera de Sisebuto, los ciudadanos deberán circular por el paseo interior de dicho parque, itinerario que estará debidamente señalizado para garantizar la seguridad, informa el Consistorio.

Las obras de adecuación del espacio público del entorno del Parque de la Vega, la calle Cardenal Tavera y el Parque de Sisebuto, continúan y a partir de la próxima semana se procederá a una nueva fase de intervención que implicará afecciones al tráfico.

El corte de tráfico en el tramo comprendido entre las rotondas de Puerta de Bisagra y Tavera afectará también al transporte público urbano, cuyos recorridos se modificarán temporalmente mientras duren los trabajos.

En concreto serán las líneas 3, 5, 10, 41, Búho 2 y Búho 4, cuyo recorrido alternativo se desviará por la avenida de la Reconquista y la calle Duque de Lerma, lo que implicará un incremento estimado del recorrido de entre 8 y 10 minutos aproximadamente.

Mientras, la línea 83 modificará su recorrido por la avenida de Castilla-La Mancha y la calle General Villalba, incrementándose el recorrido en aproximadamente 5 minutos.

Asimismo, la parada de taxis se trasladará provisionalmente al interior de la puerta de Bisagra. En cuanto a la movilidad peatonal, debido a la demolición de la acera del Parque de Sisebuto, los ciudadanos deberán circular por el paseo interior de dicho parque, itinerario que estará debidamente señalizado para garantizar la seguridad.

El Ayuntamiento recuerda que estas actuaciones forman parte del proyecto de remodelación integral del entorno de La Vega, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana de uno de los espacios más transitados de la ciudad.