Tráfico vigilará durante una semana motos y ciclomotores tras el repunte de fallecidos en Ciudad Real - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil han iniciado este lunes en Ciudad Real una campaña provincial de vigilancia y control de motocicletas y ciclomotores que se prolongará hasta el próximo 17 de mayo, con especial atención a las carreteras convencionales, la velocidad inadecuada, el uso del casco, los adelantamientos, el consumo de alcohol y drogas y las conductas de riesgo.

La campaña ha sido presentada en la N-430, en el tramo que une Ciudad Real con Carrión de Calatrava, por el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño; la jefa provincial de Tráfico, Raquel García; y el capitán Ángel Medina, jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en la provincia, junto a representantes de asociaciones moteras.

El dispositivo se ha puesto en marcha tras detectarse un repunte de la siniestralidad en este colectivo.

Según los datos trasladados por el subdelegado, hasta el 5 de mayo se han registrado en la provincia dos fallecidos que circulaban en motocicleta, siete víctimas que han requerido hospitalización y otras ocho que no han precisado ingreso. En todo el año pasado, ha recordado, solo hubo una víctima mortal en motocicleta.

Broceño ha explicado que la campaña responde también al peso que tienen las motos en la movilidad y en la accidentalidad. A nivel nacional, las motocicletas representan aproximadamente el 15% del parque de vehículos, pero están implicadas en el 27% de los accidentes mortales.

Además, ocho de cada diez motoristas fallecidos pierden la vida en vías convencionales y, aproximadamente en la mitad de los casos, por salidas de vía en las que no interviene ningún otro vehículo.

En la provincia de Ciudad Real, de los algo más de 420.000 vehículos existentes, unos 32.000 son motocicletas.

Una cifra que, según ha señalado el subdelegado, justifica la necesidad de intensificar las labores de prevención y sensibilización en una provincia extensa y con una importante red de carreteras.

"NO BUSCAMOS SANCIONES, BUSCAMOS EVITAR MUERTES"

El subdelegado ha insistido en que el objetivo principal del dispositivo no es recaudatorio ni sancionador, sino preventivo.

"El dispositivo que ponemos en marcha no está buscando sancionar. Lo que estamos buscando no son sanciones. El objetivo nuestro sin duda es evitar que haya muertes, evitar que haya accidentes con hospitalizaciones y poder sensibilizar", ha señalado.

Broceño ha advertido de que las consecuencias de cualquier siniestro son mucho más graves para quienes circulan en moto porque "la carrocería de las motos es el propio cuerpo de los motoristas". Por ello, ha pedido prudencia no solo a los usuarios de motocicletas y ciclomotores, sino también al resto de conductores.

De su lado, la jefa provincial de Tráfico, Raquel García, ha subrayado que los motoristas, ciclomotoristas, peatones y ciclistas forman parte de los colectivos vulnerables en carretera.

Por ello, ha defendido que esta campaña pretende actuar de forma temprana ante el repunte detectado. "Queremos que se corte de raíz, no queremos que haya más heridos hospitalizados y por supuesto, menos fallecidos", ha afirmado.

García ha recordado que 2025 fue un año "inusualmente bueno" en cuanto a siniestralidad en vías interurbanas de la provincia, pero ha advertido de que en 2026 los datos ya son peores.

Según ha explicado, en lo que va de año se han contabilizado seis fallecidos en vías interurbanas, frente a uno en el mismo periodo del año anterior, lo que supone cinco víctimas mortales más.

CONTROLES EN VÍAS CONVENCIONALES Y APOYO DE MEDIOS AÉREOS

Desde el punto de vista operativo, el capitán Ángel Medina ha detallado que la Guardia Civil de Tráfico establecerá dispositivos en carreteras convencionales, especialmente en aquellas más frecuentadas por motoristas con la llegada del buen tiempo.

Medina ha destacado la importancia de utilizar una equipación adecuada, con casco, guantes y prendas acordes a la conducción de motocicletas, así como de mantener una conducción preventiva.

Ha explicado que esa conducción preventiva implica anticiparse a las posibles maniobras de otros vehículos, mantener la atención permanente y respetar la distancia de seguridad.

Además de los controles, la Guardia Civil prevé aprovechar áreas de servicio para desarrollar una labor educativa y formativa con los motoristas cuando realicen paradas de descanso.

El objetivo, ha señalado el capitán, es reforzar la concienciación y favorecer que los propios usuarios de motos trasladen también mensajes de prevención dentro del colectivo.