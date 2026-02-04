Tranquilidad en la comarca de Cabañeros pese al desbordamiento del Bullaque a su paso Retuerta

Desbordamiento del río Guadiana en el término municipal de Retuerta del Bullaque. - CHG

CIUDAD REAL 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comarca de Cabañeros mantiene la tranquilidad pese al aumento de los caudales de los ríos provocado por las lluvias de los últimos días y la borrasca Leonardo, que este miércoles atraviesa la península.

En el caso del río Bullaque, se ha producido un desbordamiento puntual a su paso por el término municipal de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), en una zona habitual y alejada del casco urbano.

El alcalde de Retuerta del Bullaque, Miguel Ángel Villa, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el desbordamiento se localiza en la zona conocida como 'Cerrón', a unos cinco kilómetros del pueblo, donde el río no está encauzado y confluyen distintos afluentes.

Según ha precisado, esta situación es conocida y recurrente cuando se registran episodios de lluvias intensas.

En este sentido, el regidor ha asegurado que no existe ningún problema en el municipio, ya que el río "va muy bien de agua", pero ha remarcado que todavía "queda mucho" para que pueda desbordarse en las zonas próximas al pueblo.

Pese a que "está lloviendo muchísimo", ha insistido en que hay "cero problemas" para la población.