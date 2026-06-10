El transporte interurbano en autobús será gratuito hasta los 14 años a partir del próximo lunes en Castilla-La Mancha

Interior de autobús - JCCM

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El transporte interurbano en autobús será gratuito desde los 0 a los 14 años en el territorio de Castilla-La Mancha a partir del próximo lunes, día 15, tal y como ha avanzado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en una entrevista con Europa Press.

Esta medida del Gobierno de Castilla-La Mancha será efectiva en las líneas de autobús de la Comunidad Autónoma y para beneficiarse de esa gratuidad los usuarios en ese tramo de edad tendrán simplemente que presentar su carné de identidad.

Hernando ha valorado la importancia de una medida como esta especialmente en una región como Castilla-La Mancha "donde es tan importante la movilidad, especialmente para la gente más joven". La iniciativa de la Consejería de Fomento podrá beneficiar a un censo de población en ese tramo de edad superior a las 289.000 personas.

La gratuidad del transporte público por autobús entre los 0 y los 14 años va en la línea de otras medidas puestas en marcha por el Gobierno castellanomanchego como la primera matrícula gratuita en la Universidad de Castilla-La Mancha, la gratuidad escolar para el tramo de 2 a 3 años, o el nuevo Banco de Libros educativo, según el titular de Fomento.

La Orden que regula estos descuentos, que cuenta con un presupuesto anual de 600.000 euros, se publicará este mismo jueves, día 11, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Junto a la gratuidad hasta los 14 años, incluye un descuento del 50 por ciento en títulos multiviaje y abonos dirigidos a la población juvenil así como una reducción del 40 por ciento en el precio final de venta de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta, existentes el 30 de noviembre de 2025.